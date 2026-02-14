Si e krijoi pasurinë qindra milionëshe Epstein?
Jeffrey Epstein, financieri i njohur dhe i dënuar për krime seksuale, la pas një pasuri prej rreth 580 milionë dollarësh kur vdiq në vitin 2019.
Pasuria e madhe duket se i dha fuqi dhe ndikim, që sipas ekspertëve, mundësoi edhe krimet që kreu., shkruan skynews.
Si e filloi karrierën
Epstein lindi në New York dhe u konsiderua “gjeni në matematikë”, por nuk përfundoi universitetin.
Ai u bë mësues për një kohë në një shkollë private, ku ndoqën fëmijë të elitës së qytetit, por u largua pasi u pushua nga puna për shkak të mangësive në aftësitë e tij mësimore.
Rrugëtimi në botën e financave
Pas largimit nga mësimdhënia, Epstein u punësua në bankën Bear Stearns, ku krijoi lidhje me elitën financiare dhe fitoi eksperiencë të çmuar. Më vonë ai themeloi firmën e tij, J. Epstein & Co, ku shërbente si konsulent për klientë shumë të pasur, duke përfshirë miliarderë. Përmes këtyre firmave dhe strategjive të sofistikuara, ai arriti të krijonte të ardhura të mëdha dhe të shmangte taksat duke përdorur juridiksione me taksa të ulëta si Ishujt Virgin të SHBA-së.
Burimet kryesore të parave
Klienti më i rëndësishëm për Epstein ishte miliarderi Les Wexner, ish-shefi i Victoria’s Secret, i cili i pagoi miliona dollarë për menaxhim financiar dhe shërbime të tjera. Gjithashtu, Leon Black, bashkëthemelues i Apollo Global Management, i pagoi shuma të konsiderueshme për këshilla mbi menaxhimin e pasurisë dhe planifikimin fiskal. Analizat tregojnë se ai arkëtoi qindra miliona nga dividentët e kompanive të tij dhe kursente shuma të mëdha përmes strukturave offshore.
Dyshime dhe kontroversë
Megjithëse Epstein pretendonte se ishte një këshilltar i respektuar financiar, ekspertët kanë ngritur pyetje mbi mënyrën e ligjshme të fitimit të parave të tij. Dyshimet përfshijnë fshehjen e të ardhurave në vende pa taksa, si dhe përdorimin e informacionit komprometues për të siguruar klientë të fuqishëm dhe avantazhe financiare. /Telegrafi/