Si e bënë luftërat në Ukrainë dhe Iran që Franca të rishqyrtojë planet e saj ushtarake
Franca po rishkruan manualin e saj të luftës duke përdorur mësimet nga Ukraina dhe Lindja e Mesme, ndërsa përgatitet për një përballje të mundshme me Rusinë në fund të kësaj dekade.
Të dy konfliktet po formësojnë vendimet e afërta mbi armët që Parisi do të zhvillojë, blejë dhe vendosë, ndërsa qeveria franceze përgatitet të paraqesë një ligj të azhurnuar të planifikimit ushtarak më 8 prill.
"Ne po zbatojmë gjithçka që mund të mësojmë nga Ukraina, veçanërisht në aspektin e zhvillimit të kapaciteteve - qoftë në lidhje me atë që po ndodh aktualisht në Lindjen e Mesme, apo nesër në krahun lindor", tha për POLITICO gjenerali Dominique Tardif, zëvendësshefi i forcave ajrore franceze.
Franca nuk po vëzhgon vetëm nga distanca - po mëson në kohë reale. Aeroplanët luftarakë francezë dhe sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktualisht të vendosura në vende të tilla si Emiratet e Bashkuara Arabe për të mbrojtur kundërsulmet iraniane me dronë. Një ushtar francez i stacionuar në Irak u vra gjithashtu nga një dron iranian në ditët e para të luftës.
Lufta me intensitet të lartë në Ukrainë, dhe tani në Lindjen e Mesme, ka ekspozuar boshllëqet në arsenalet perëndimore. Forcat e armatosura të NATO-s nuk janë ende plotësisht të pajisura për të luftuar kërcënimet e lira në një mënyrë me kosto efektive - pasi raketat janë dukshëm më të shtrenjta se mjetet ajrore pa pilot që ato interceptojnë.
"Ne po punojmë në një gamë të tërë projektesh për të ulur kostot e shkatërrimit të dronëve Shahed", shpjegoi Tardif, duke iu referuar dronëve iranianë të prodhuar në masë që përdoren si nga Rusia në Ukrainë ashtu edhe nga Teherani në Gjirin Persik.
Opsionet më të lira përfshijnë të shtënat ndaj dronëve nga helikopterët Fennec, të cilët ushtria franceze i ka testuar tashmë, dhe pajisjen e aeroplanëve luftarakë Rafale me raketa më pak të kushtueshme të drejtuara me laser.
Parisi gjithashtu po punon në mënyrë aktive me kompanitë franceze Alta Ares dhe Harmattan AI për dronë interceptues më të lirë, tha gjenerali, duke konfirmuar raportet e mëparshme të POLITICO. Ndërsa ende nuk është plotësisht funksional, programi i Alta Ares po "përmirësohet", shtoi ai, dhe pajisjet janë tashmë në terren në Lindjen e Mesme.
Javën e kaluar, kryeministri Sébastien Lecornu tha se disa kompani franceze janë të afta të prodhojnë mijëra dronë interceptues në muaj, duke shtuar se së shpejti do të inaugurojë një fabrikë të re. Ai njoftoi gjithashtu se Franca do të shpenzonte 8.5 miliardë euro për municione deri në vitin 2030.
"Po kalojmë nga një botë ku rezervat e vogla ishin të mjaftueshme në një botë të re ku ato duhet të zgjerohen. Kjo gjithashtu do të thotë se linjat e prodhimit mund të duhet të shumëfishohen. Nëse kemi një, ndoshta duhet të kemi dy, dhe kjo kërkon investime", tha gjenerali francez.
Epërsia ajrore
Dy luftërat po nënvizojnë gjithashtu rëndësinë e vendosjes së epërsisë ajrore - e cila është një doktrinë thelbësore e NATO-s për luftimin. SHBA-të dhe Izraeli e kanë bërë këtë mbi Iranin duke shkatërruar pjesën më të madhe të forcës së tij ajrore dhe duke goditur mbrojtjen e tij ajrore, ndërsa Rusia nuk ka qenë në gjendje të arrijë të njëjtën gjë në Ukrainë.
Kjo është arsyeja pse, argumentoi Tardif, Moska mbetet e bllokuar në një luftë rraskapitjeje. Kjo gjithashtu ka lejuar që dronët të bëhen një tipar dominues i luftës.
"Mungesa e epërsisë ajrore do të thotë paralizë e operacioneve të sulmit tokë-tokë. Vetëm 20 përqind e sulmeve të thella të kryera nga rusët kundër Ukrainës godasin objektivat e tyre. Në krahasim, 100 përqind e sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit godasin objektivat e tyre", theksoi ai.
Sulmet ajrore izraelite që shkatërruan rreth 80 përqind të sistemeve të zbulimit të mbrojtjes ajrore të Iranit në tokë treguan se superioriteti ajror është i arritshëm, tha gjenerali francez. Një strategji që synon të parandalojë hyrjen dhe manovrimin e një armiku në një zonë të kontestuar, e quajtur anti-qasje/mohim zone, "nuk është e pashmangshme, ne e dimë si ta trajtojmë kur i japim vetes mjetet për ta bërë këtë ", tha Tardif.
Për këtë qëllim, forca ajrore franceze po shqyrton raketa për t'u angazhuar në shtypjen e mbrojtjes ajrore të armikut, që do të thotë se ato shkatërrojnë aftësinë e një kundërshtari për të rrezikuar aeroplanët francezë. Prodhuesi i raketave MBDA aktualisht po punon në një program të quajtur Stratus i cili përfshin këtë aftësi.
"Kjo është themelore dhe thelbësore për superioritetin ajror, dhe është mënyra se si do të arrijmë të kalojmë nga një luftë rraskapitjeje në një luftë vendimtare", shpjegoi gjenerali francez.
Përgatitja për 'tronditjen' e Rusisë
Prioriteti afatmesëm i Tardif është të ndihmojë në përgatitjen e forcës ajrore të Francës për atë që shefi i shtabit të mbrojtjes francez, gjenerali Fabien Mandon, e quajti një "tronditje" - që do të thotë një sulm i mundshëm rus ndaj NATO-s.
"Nuk është e pamundur që Rusia ta testojë NATO-n midis viteve 2028 dhe 2029", tha Tardif, duke përsëritur paralajmërimet nga oficerë të tjerë ushtarakë dhe të inteligjencës.
"Nëse ka një problem në krahun lindor - duke pasur parasysh se shtetet baltike nuk kanë avion luftarak dhe se ai i Rumanisë është disi i kufizuar - aviatorët nga vendet e Evropës Perëndimore, përfshirë ne, do të gjenden në vijën e parë që nga dita e parë", tha ai.
Paralelisht, Franca po shqyrton seriozisht mënyra më të lira për të mbrojtur bazat e saj ajrore, pasi "të gjithë kemi parasysh atë që ukrainasit kanë arritur të arrijnë thellë brenda territorit rus, duke goditur bazat ajrore dhe duke neutralizuar platformat e shpërndarjes, aeroplanët dhe bombarduesit në tokë", tha gjenerali, duke iu referuar Operacionit Merimangë të Ukrainës në vitin 2025.
Por forcat ajrore nuk do të braktisin armët me teknologji të lartë dhe kosto të lartë për të shmangur ngecjen në një luftë shkatërruese.
"Ne duam masë në mënyrë që të ngopëm mbrojtjet dhe të depërtojmë në linjat e armikut pavarësisht radarëve dhe sistemeve tokë-ajër - por gjithashtu na duhen municione vendimtare. Nëse e tëra që keni janë municione shkatërruese, përfundoni në një situatë si Ukraina, që do të thotë një konflikt i ngrirë", tha gjenerali francez.
Ai shtoi se forcat ajrore franceze po shqyrtojnë gjithashtu të ashtuquajturit aeroplanë luftarakë bashkëpunues: dronë të mundësuar nga inteligjenca artificiale që peshojnë midis dy dhe katër tonëve metrikë dhe të projektuar për të fluturuar së bashku me aeroplanë luftarakë të pilotuar. Një nga qëllimet e tyre është të zbulojnë dhe gjeolokojnë kërcënimet më saktë.
Tardif tha se forcat ajrore do të nisin një kërkesë për informacion përmes agjencisë së prokurimit të armëve DGA, për të vlerësuar se çfarë mund të ofrojë industria. Aeroplanët luftarakë bashkëpunues në treg përfshijnë Fury të Anduril dhe Airbus-Kratos Valkyrie.
Rusia, theksoi zëvendësshefi i forcave ajrore, po lëviz gjithashtu shpejt në aspektin e teknologjisë - duke përmirësuar vazhdimisht dronët e saj të tipit Shahed, raketat dhe sensorët e aviacionit luftarak.
"Meqenëse po kanalizojnë një pjesë të madhe të pasurisë së tyre kombëtare në industrinë e mbrojtjes, zyrat e tyre të projektimit janë natyrshëm në gjendje të bëjnë përparim shumë të rëndësishëm", tha Tardif. /Telegrafi/