Shumë njerëz e kanë kuptuar gabim çfarë ndodh te gratë gjatë orgazmës: Gjinekologu tregon të vërtetën
Prej vitesh qarkullojnë mite për këtë dukuri intime. Tani një gjinekolog shpjegon mekanizmin biologjik dhe pse nuk bëhet fjalë thjesht për urinë
Gjinekologu nga Istanbul, Mehmet Bekir Şen, ka publikuar në rrjetet shoqërore një shpjegim të hollësishëm për ejakulimin femëror, me qëllim që të rrëzojë mitet e shpeshta që e rrethojnë këtë dukuri. Ai reagoi ndaj pretendimit të pasaktë të një përdoruesi se gratë gjatë orgazmës në të vërtetë nxjerrin urinë.
Dr. Şen, specialist për labioplastikë dhe vaginoplastikë, vendosi të sqarojë keqkuptimet dhe të shpjegojë se çfarë ndodh saktësisht në trupin e gruas gjatë kësaj dukurie.
“Ejakulimi femëror, i njohur edhe si ‘squirting’, është dukuri reale biologjike, edhe pse shpesh shoqërohet me mite. Nuk bëhet fjalë plotësisht për urinë, por për nxjerrjen e një lëngu të tejdukshëm gjatë ngacmimit të fortë seksual”, theksoi ai.
Çfarë është ejakulimi femëror?
Sipas mjekut, kjo dukuri shpesh e keqkuptuar gjatë aktivitetit seksual lidhet drejtpërdrejt me shkallën e aktivizimit të gjëndrave parauretrale të Skene, të cilat konsiderohen si ekuivalenti funksional i prostatës mashkullore.
“‘Squirting’ vjen nga një gjëndër e veçantë. Bëhet fjalë për prostatën femërore, gjëndrat e Skene, një grup gjëndrash dhe kanalesh të vendosura rreth uretrës së gruas, menjëherë pas kockës pubike. Ato përmbajnë një lloj antigjeni specifik të prostatës, proteinë që gjendet edhe në ejakulatin mashkullor”, shpjegoi ai.
Kur pika G, zonë shumë e vaskularizuar në hapësirën uretro-vaginale, stimulohet me intensitet dhe presion të mjaftueshëm, këto gjëndra bëhen më aktive. Ato sekretojnë lëng të tejdukshëm që grumbullohet në hapësira të vogla dhe gjatë orgazmës, për shkak të tkurrjeve të muskujve të legenit, nxirret në formë rrjedhe përmes uretrës, transmeton Telegrafi.
— Op. Dr. Mehmet Bekir Şen (@mehmetbekirsen) April 13, 2026
Si ndryshon nga urina?
Lëngu që nxirret është plotësisht i tejdukshëm dhe ka përbërje kimike ndryshe nga urina. Ai përmban glukozë, ure, kreatininë dhe PSA, por në përqendrime që ndryshojnë ndjeshëm nga ato të urinës. Megjithatë, dr. Şen thekson se kjo dukuri ndonjëherë mund të shoqërohet edhe me sasi të ndryshme urine.
“Nxjerrja e lëngut shoqërohet me tkurrje të forta të muskujve të legenit, të cilët veprojnë si pompë për lirimin e lëngut të grumbulluar”, shtoi ai.
Sa e shpeshtë është kjo dukuri?
Sa i përket shpeshtësisë, nuk ka garanci që çdo grua do ta përjetojë këtë gjatë marrëdhënieve seksuale.
“Jo të gjitha gratë e përjetojnë. Faktorët kryesorë janë intensiteti i stimulimit, anatomia individuale dhe relaksimi psikologjik”, tha Mehmet në rrjetet shoqërore.
Në përfundim, bëhet fjalë për reagim seksual normal dhe të shëndetshëm, e jo për mosmbajtje të urinës. /Telegrafi/