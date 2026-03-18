Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola ka pasur një situatë të pakëndshme pas ndeshjes me mbrojtësin e Real Madridit, Antonio Rudiger, pavarësisht se ai i përgëzoi të gjithë lojtarët e klubit spanjoll për fitoren.

Lojtarët e Manchester Cityt janë eliminuar nga beteja për një nga katër trofetë për të cilët luftonin këtë sezon, pasi u eliminuan nga Liga e Kampionëve.

‘Qytetarët’ u eliminuan nga gara elitare nga Real Madridi, i cili fitoi me rezultat të përgjithshëm 5-1, dhe pas ndeshjes në Etihad mbrëmë, u pa një skenë interesante.

Publikohet analiza e VAR-it për pozicionin e Viniciusit para penalltisë dhe për kartonin e kuq të Silvas

Konkretisht, trajneri i Cityt, Pep Guardiola, i përshëndeti lojtarët në fushë, buzëqeshi pavarësisht humbjes, dhe kur arriti te Antonio Rudiger, gjermani e tronditi.

Rudiger padyshim kishte diçka që e shqetësonte Guardiola gjatë ndeshjes, dhe për shkak të kësaj, ai kishte diçka për t'i thënë atij gjatë këtij takimi.


Buzëqeshja u zhduk shpejt nga fytyra e Guardiolës, kur ai e kuptoi se Rudiger ishte serioz, dhe më pas lojtarët e tjerë i ndanë së bashku me trajnerin e Real Madridit, Alvaro Arbeloa.

Guardiola u largua me qetësi nga vendi i konfliktit, ndërsa Rudiger vazhdoi t’i ankohej nga larg, dhe më pas spanjolli i dërgoi një puthje. /Telegrafi/

