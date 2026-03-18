Shtrëngimi i duarve u shndërrua në një konflikt verbal: Rudiger ‘sulmoi’ Guardiolën
Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola ka pasur një situatë të pakëndshme pas ndeshjes me mbrojtësin e Real Madridit, Antonio Rudiger, pavarësisht se ai i përgëzoi të gjithë lojtarët e klubit spanjoll për fitoren.
Lojtarët e Manchester Cityt janë eliminuar nga beteja për një nga katër trofetë për të cilët luftonin këtë sezon, pasi u eliminuan nga Liga e Kampionëve.
‘Qytetarët’ u eliminuan nga gara elitare nga Real Madridi, i cili fitoi me rezultat të përgjithshëm 5-1, dhe pas ndeshjes në Etihad mbrëmë, u pa një skenë interesante.
Konkretisht, trajneri i Cityt, Pep Guardiola, i përshëndeti lojtarët në fushë, buzëqeshi pavarësisht humbjes, dhe kur arriti te Antonio Rudiger, gjermani e tronditi.
Rudiger padyshim kishte diçka që e shqetësonte Guardiola gjatë ndeshjes, dhe për shkak të kësaj, ai kishte diçka për t'i thënë atij gjatë këtij takimi.
Guardiola cumprimentou todos os jogadores do Real Madrid de forma amigável até se deparar com Rüdiger.
— Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) March 18, 2026
Buzëqeshja u zhduk shpejt nga fytyra e Guardiolës, kur ai e kuptoi se Rudiger ishte serioz, dhe më pas lojtarët e tjerë i ndanë së bashku me trajnerin e Real Madridit, Alvaro Arbeloa.
Guardiola u largua me qetësi nga vendi i konfliktit, ndërsa Rudiger vazhdoi t’i ankohej nga larg, dhe më pas spanjolli i dërgoi një puthje. /Telegrafi/