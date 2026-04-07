Shtëpia e Bardhë thotë se vetëm presidenti e di se çfarë do të bëjë me Iranin
Donald Trump është i vetmi person që i di planet e tij për Iranin, tha Shtëpia e Bardhë, pasi presidenti amerikan paralajmëroi se një "qytetërim i tërë do të vdesë" nëse Teherani nuk arrin një marrëveshje të martën.
"Regjimi iranian ka kohë deri në orën 8 të mbrëmjes sipas kohës lindore për të përmbushur momentin dhe për të bërë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara", tha Sekretarja e Shtypit Karoline Leavitt në një deklaratë për agjencinë e lajmeve AFP, kur u pyet nëse Trump ishte i përgatitur të përdorte një armë bërthamore dhe në lidhje me raportet se Irani kishte ndërprerë negociatat.
"Vetëm presidenti e di se ku qëndrojnë gjërat dhe çfarë do të bëjë", shtoi ajo.
Në një postim në mediat sociale më herët të martën, Trump paralajmëroi se "një qytetërim i tërë do të vdesë sonte, për të mos u kthyer më kurrë".
"Nuk dua që kjo të ndodhë, por ndoshta do të ndodhë", tha Trump në një postim në platformën e tij Truth Social.
"Megjithatë, tani që kemi ndryshim të plotë dhe total të regjimit, ku mbizotërojnë mendje të ndryshme, më të zgjuara dhe më pak të radikalizuara, ndoshta diçka revolucionare e mrekullueshme mund të ndodhë, kush e di", shtoi presidenti amerikan.
"Do ta zbulojmë sonte, një nga momentet më të rëndësishme në historinë e gjatë dhe komplekse të botës. 47 vjet zhvatje, korrupsion dhe vdekje, më në fund do të marrin fund. Zoti e bekoftë popullin e madh të Iranit", përfundoi ai.
Trump kishte kërcënuar të shënjestronte infrastrukturën iraniane nëse Teherani nuk do të binte dakord për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës të martën, duke thënë se po "shqyrtonte të hidhte në erë gjithçka dhe të merrte në kontroll naftën".
Ndërkohë, shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së dënoi atë që e quajti "retorikë nxitëse" që rrethon luftën dhe paralajmëroi se sulmet e qëllimshme ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile ishin "një krim lufte".
"Sipas ligjit ndërkombëtar, sulmi i qëllimshëm ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile është një krim lufte. Kushdo që është përgjegjës për krime ndërkombëtare duhet të mbahet përgjegjës nga një gjykatë kompetente", tha Volker Türk në një deklaratë, pa përmendur Shtetet e Bashkuara, Izraelin apo Iranin.
Dhe shefi ushtarak i Izraelit, gjenerallejtënant Eyal Zamir, tha të martën se ofensiva e përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit po "i afrohej një udhëkryqi strategjik" dhe u zotua të "intensifikonte dëmin e shkaktuar ndaj regjimit".
"Po i afrohemi një udhëkryqi strategjik në fushatën e përbashkët kundër Iranit. Deri më tani, kemi arritur përfitime të konsiderueshme, duke përfshirë edhe në lidhje me objektivat që vendosëm në fillim të operacionit. Do të vazhdojmë të veprojmë me vendosmëri dhe të intensifikojmë dëmin e shkaktuar ndaj regjimit", citohet të ketë thënë Zamir në një deklaratë ushtarake.
Zyrtarët iranianë pretenduan më herët të martën se të paktën dy ura, infrastruktura hekurudhore dhe një autostradë kyçe u goditën dhe u dëmtuan si pjesë e një vale sulmesh ajrore ndaj objektivave të infrastrukturës.
Një urë pranë qytetit të shenjtë të Qom dhe një tjetër që mbante një linjë hekurudhore në qytetin qendror të Kashanit u goditën, sipas zyrtarëve rajonalë të cituar nga media shtetërore.
Dy persona u vranë dhe tre u plagosën në Kashan, tha zyrtari i lartë i sigurisë rajonale Akbar Salehi, sipas agjencisë së lajmeve IRNA të Iranit. Numri i të vdekurve nuk mund të verifikohej në mënyrë të pavarur.
Një autostradë kyçe në Iranin verior që lidh qytetin kryesor verior të Tabrizit me Teheranin nëpërmjet Zanjanit u mbyll gjithashtu pas një goditjeje rreth 90 kilometra jashtë Tabrizit, tha një zyrtar për IRNA.
Një kanal në Telegram i Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) tha se sulmi goditi një urë mbikalimi.
Agjencia e lajmeve Mizan raportoi gjithashtu një sulm në shinat hekurudhore në Karaj, jashtë Teheranit, me imazhe që tregonin ekipet e shpëtimit të Gjysmëhënës së Kuqe që transportonin një burrë të plagosur në barelë.
Të gjitha trenat për në dhe nga qyteti i dytë më i madh i Iranit, Mashhad, u anuluan të martën pas një paralajmërimi nga Izraeli kundër përdorimit të hekurudhave.
Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, pati një ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të qyteteve Karaj dhe Fardis jashtë Teheranit, pasi linjat e transmetimit të energjisë dhe një nënstacion elektrik u nxorën jashtë funksionit nga sulmet ajrore.