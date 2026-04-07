Shtëpia e Bardhë mohon planet për sulm bërthamor ndaj Iranit
Shtëpia e Bardhë mohoi të martën se Zëvendëspresidenti JD Vance sugjeroi që SHBA-të mund të përdorin armë bërthamore kundër Iranit gjatë komenteve të fundit në lidhje me operacionet ushtarake.
Mohimi erdhi pasi Vance tha se forcat amerikane kanë mjete që "deri më tani nuk kanë vendosur t'i përdorin" për të zbatuar një ultimatum nga Presidenti Donald Trump.
Shtëpia e Bardhë u përgjigj në X, duke deklaruar: "Fjalë për fjalë asgjë që JD Vance tha këtu nuk 'nënkupton' këtë, ju budallenj absolutë", transmeton Telegrafi.
Deklarata iu drejtua një llogarie të lidhur me ish-nënpresidenten Kamala Harris. Ajo llogari tha se Vance nënkuptonte se Trump "mund të përdorë armë bërthamore".
Shkëmbimi ndodhi ndërsa tensionet midis SHBA-së dhe Iranit mbeten të larta pas paralajmërimit të Trump në një postim në mediat sociale se, "Një qytetërim i tërë do të vdesë sonte, për të mos u kthyer më kurrë".
Trump po i referohej sulmeve të planifikuara ndaj infrastrukturës së Iranit nëse një marrëveshje armëpushimi nuk arrihet para afatit të fundit në orën 20:00 të mbrëmjes sot. /Telegrafi/
JD Vance doubles down on Trump’s new post threatening “a whole civilization will die tonight” and implies Trump might use nuclear weapons pic.twitter.com/GbxU602u6n
