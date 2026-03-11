Shqiptarët në Turqi organizojnë iftar masiv me tavolina qindra metra
Banorët me prejardhje shqiptare të lagjeve Zafer dhe Namık Kemal në rrethin Osmangazi organizuan një iftar rrugor masiv, i cili mblodhi rreth 4,500 persona – shumë më tepër se pritshmëritë fillestare prej 3,000 pjesëmarrësve.
Tavolina gjigante e iftarit, e shtrirë për qindra metra, tërhoqi vëmendjen e banorëve dhe mysafirëve nga qyteti dhe zona të tjera, dhe u dokumentua nga lart me dron.
Ky aktivitet vjetor, i iniciuar dhe organizuar për herë të tretë nga të rinjtë e lagjeve, shënoi një moment të bashkimit dhe solidaritetit në komunitet.
Rrugët u mbyllën për trafikun për të mundësuar vendosjen e tavolinave të gjata, ku të rinj, të moshuar, tregtarë dhe studentë ndanë agjërimin dhe bekimet e Ramazanit.
Organizatorët theksuan se qëllimi i këtij eventi është të forcojë lidhjet brenda komunitetit, të ruajë traditat kulturore shqiptare në diasporë dhe të rikujtojë vlerat e fqinjësisë dhe bashkëjetesës.
Ngjarje të ngjashme janë mbajtur edhe vite më parë, duke u bërë tashmë një traditë e rëndësishme për komunitetin shqiptar të Bursës, që mbledh bashkë breza të ndryshëm për të ndarë një moment të veçantë fetar dhe shoqëror./Telegrafi.
