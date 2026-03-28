Shqiptarët, më inteligjentët në Ballkan
Shqipëria, me një nivel IQ prej 101.00, renditet e para në Ballkan si populli më inteligjent.
Sipas një renditjeje të bërë sipas vendeve për 2026 nga IQ Test, pas nesh vjen Serbia me 99.83.
Në vend të tretë është Greqia me 99.55, më pas Kroacia me 99.32.
Nivel të lartë inteligjence shënojnë Maqedonia e Veriut dhe Rumania me 98.88 secila, të cilat pasohen nga Mali i Zi me 98.43.
Nivel më të “ulët” inteligjence në Ballkan shënojnë Bosnja dhe Hercegovina me 97.13 dhe së fundmi Bullgaria me 96.54.
Për Kosovën nuk ka të dhëna.
Duke rikthyer vëmendjen tek vendi ynë, Shqipëria renditet e 22 në rang botëror për nga inteligjenca. Vendin e parë e zë Hong Kong-u me një vlerësim prej 107.73, e dyta Korea e Jugut me 106.97 dhe e treta Kina me 106.48./Tv Klan
