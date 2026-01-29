Shqipe Neziri Vela, ndër 10 gratë më të spikatura botërore në energji
Agjencia prestigjioze Reuters ka publikuar listën “Trailblazing Women 2025”, ku përzgjedhin gratë që po udhëheqin ndryshime të rëndësishme në sektorët e tyre përmes ndikimit, inovacionit dhe lidershipit.
Në këtë listë është përfshirë edhe shqiptarja Shqipe Neziri Vela, e renditur ndër 10 gratë më të spikatura në nivel botëror në sektorin e energjisë.
Sipas Reuters, përzgjedhja u bazua mbi arritjet profesionale, ndikimin publik, kontributin social dhe aftësitë udhëheqëse, duke vlerësuar gratë që kanë luajtur rol kyç në politikën dhe praktikat e qëndrueshme të industrive strategjike.
Shqipe Vela është vlerësuar për udhëheqjen dhe ndikimin e saj në qeverisjen e burimeve natyrore, promovimin e transparencës dhe avancimin e praktikave të qëndrueshme në industrinë e energjisë dhe minierave. /Telegrafi/