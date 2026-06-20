Shqetësime te Anglia shkaku i lëndimeve të tre yjeve të ekipit
Kombëtarja e Anglisë dhe trajneri Thomas Tuchel janë të shqetësuar shkaku i gjendjes fizike të tre prej yjeve kryesorë të ekipit.
Sipas Sky Sports, Anglia po e ndjek nga afër gjendjen fizike të Bukayo Saka, Declan Rice dhe Marcus Rashford përpara ndeshjes së tyre të radhës në Kupën e Botës.
Shqetësimet dolën në pah pasi dyshja e Arsenalit mbërriti në kampin e Anglisë me lëndime të lehta që ishin trajtuar gjatë fazave të fundit të sezonit të klubit. Ndërkohë, sulmuesi i Manchester United, Rashford, përjetoi një dhimbje në kofshën e pasme pas fitores mbresëlënëse hapëse të Anglisë ndaj Kroacisë.
Të tre lojtarët konsiderohen figura kyçe për skuadrën e Thomas Tuchel dhe stafi mjekësor i Anglisë po ndjek një qasje të kujdesshme ndaj rikuperimit të tyre.
Pikëpyetjet rreth gjendjes së tyre fizike u ngritën kur Saka dhe Rashford nuk morën pjesë në një ndeshje stërvitore me dyer të mbyllura kundër Sporting KC pas ndeshjes me Kroacinë. Të dy lojtarët kishin luajtur vetëm për rreth 20 minuta nga stoli, gjë që normalisht do t'i kishte bërë ata kandidatë për minuta shtesë.
Morgan Rogers, i cili u prezantua në të njëjtën kohë me Sakën dhe Rashfordin kundër Kroacisë, mori pjesë në ndeshjen stërvitore, duke sugjeruar se Anglia po e menaxhon me kujdes ngarkesën e punës së dyshes së Arsenalit dhe sulmuesit nën pronësi të Manchester United.
Anglia do të stërvitet të shtunën, me vëmendjen e përqendruar nëse Saka, Rice dhe Rashford do të jenë në gjendje t'i bashkohen stërvitjes, ndërsa përgatitjet vazhdojnë për ndeshjen e tyre të dytë në Kupën e Botës kundër Ganës. /Telegrafi/