Shpjegohet arsyeja pse Messit iu anulua golit i het-trikut në fitoren ndaj Cincinnatit
Lionel Messi e udhëhoqi Inter Miamin drejt një fitoreje dramatike me përmbysje ndaj Cincinnatit, por në mënyrë kontroverse iu mohua tregolëshi i 61-të në karrierë nga zyrtarët e MLS.
Megjithëse gjatë ndeshjes dukej se shënoi tri herë, një vendim teknik lidhur me një devijim të vonshëm bëri që liga t’ia regjistronte golin e tretë vendimtar si autogol.
Mjeshtri argjentinas ishte protagonisti kryesor i një spektakli me tetë gola të mërkurën në mbrëmje: ai e hapi rezultatin dhe më pas e riktheu skuadrën e tij nga disavantazhi 2-1.
Në një ndeshje që përfundimisht e pa Miamin të fitonte 5-3, Messi dhuroi edhe një asist për Mateo Silvettin, përpara se të dukej se e vulosi tregolëshin me një gol në minutën e 89-të, pas një keqkoordinimi në mbrojtjen kundërshtare.
Pas vërshëllimës së fundit, MLS sqaroi regjistrin zyrtar të ndeshjes në faqen e saj, duke ia hequr Messit tregolëshin.
Liga vendosi se goli i minutës së 89-të në fakt ishte autogol i portierit të Cincinnatit, Roman Celentano, dhe jo gol i Messit.
Sipas zyrtarëve, topi ishte përplasur në shtyllë dhe fillimisht nuk po e kalonte vijën e portës, derisa Celentano e preku pa dashje, duke e dërguar praktikisht topin në rrjetën e tij.
Ky vendim bën që numri zyrtar i tregolëshave të Messit në karrierë të mbetet 60, duke e lënë atë gjashtë pas rivalit të tij të hershëm, Cristiano Ronaldo, i cili kryeson listën historike me 66../Telegrafi/