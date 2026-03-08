Shpërthimi në ambasadën amerikane në Oslo, dyshohet për akt terrorizmi
Një shpërthim i ndodhur gjatë natës në ambasadën amerikane në Oslo mund të ketë qenë një akt terrorizmi, ka deklaruar policia norvegjeze.
Ambasada në kryeqytetin norvegjez pësoi dëme të vogla pas shpërthimit në orët e para të së dielës, por askush nuk u lëndua.
“Një nga hipotezat është se është një akt terrorizmi”, tha Frode Larsen, kreu i njësisë së përbashkët të hetimit dhe inteligjencës së policisë.
Autoritetet norvegjeze thonë se janë në kontakt me diplomatët amerikanë dhe se një hetim për incidentin është duke u zhvilluar.
Diplomatët amerikanë nuk kanë komentuar.
Larsen theksoi se "duhet të jenë të hapur ndaj mundësisë që mund të ketë shkaqe të tjera pas asaj që ka ndodhur". /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate