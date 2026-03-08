Shpërthim në ambasadën e SHBA-së në Norvegji
Ambasada amerikane në Oslo u godit nga një shpërthim i fuqishëm herët të dielën, duke shkaktuar dëme të vogla, por pa të lënduar, tha policia norvegjeze, ndërsa ministrja e Drejtësisë tha se ka nisur një hetim i plotë.
Shpërthimi në kompleksin e ambasadës në Oslon perëndimore ndodhi rreth orës 1 të mëngjesit, duke dërguar tym të dendur në rrugë pranë hyrjes së seksionit konsullor, thanë dëshmitarët okularë.
Policia tha se po kërkonte një ose më shumë autorë të mundshëm, me ministren e Drejtësisë, Astri Aas-Hansen që tha se kishin vendosur "burime të konsiderueshme" për hetimin, transmeton Telegrafi.
"Ky është një incident i papranueshëm që po e marrim shumë seriozisht", i tha ajo agjencisë norvegjeze të shtypit NTB.
Shpërthimi ndodhi në hyrje të seksionit konsullor, tha policia e Oslos, dhe dëshmitarët thanë se hyrja ishte dëmtuar.
"Kishte një shtresë shumë të trashë tymi në rrugë", tha Sebastian Toerstad, 18 vjeç, një nxënës i shkollës së mesme që kaloi me makinë pranë ambasadës në kohën e shpërthimit.
"Pati disa dëme në hyrje", i tha ai Reuters.
Policia tha se nuk janë gjetur pajisje të tjera shpërthyese në zonë.
"Hetimet janë kryer në vendngjarje me ndihmën e qenve, dronëve dhe një helikopteri, duke kërkuar për një ose më shumë autorë të mundshëm", tha departamenti i policisë së Oslos në një deklaratë. /Telegrafi/