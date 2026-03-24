Shpërthim në një rafineri të Teksasit, flakë të mëdha dhe një re e dendur tymi u panë mbi të
Një shpërthim është regjistruar në një rafineri të kompanisë Valero Energy në Port Arthur të Teksasit duke shkaktuar alarm tek autoritetet lokale.
Si pasojë, banorëve në pjesën perëndimore të qytetit iu kërkua të qëndrojnë brenda shtëpive për arsye sigurie.
Pas incidentit, flakë të mëdha dhe një re e dendur tymi u panë mbi rafineri, duke ngritur shqetësime për ndotje të mundshme, përcjell Telegrafi.
JUST IN: Explosion reported at Valero refinery in Port Arthur, Texas. Nearby residents told to shelter in place pic.twitter.com/wjYPyx98PW
— BNO News (@BNONews) March 24, 2026
Sipas autoriteteve, shpërthimi dyshohet të jetë shkaktuar nga një ngrohës industrial.
Videos show flames and a plume of thick smoke following an explosion at a Valero oil refinery in Port Arthur, Texas.
Police have told local media they believe an industrial heater caused the blaze and there are no reports of injuries. pic.twitter.com/YIddsxmceo
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 24, 2026
E kompania njoftoi se nuk ka të lënduar dhe se i gjithë stafi është i sigurt dhe i evidentuar.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet e incidentit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate