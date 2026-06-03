Shpërthim në fabrikën e armëve në Tula të Rusisë, dy të vdekur
Një shpërthim i fuqishëm i ndjekur nga një zjarr ka ndodhur në fabrikën e armëve dhe municioneve “A+A” në qytetin Tula të Rusisë, duke shkaktuar vdekjen e dy punëtorëve.
Autoritetet lokale raportojnë se shpërthimi u pasua nga një zjarr i madh në ambientet e fabrikës, ndërsa operacionet e zjarrfikësve u ndërprenë përkohësisht për shkak të shpërthimeve të përsëritura brenda objektit.
Ekipet e emergjencës u vendosën në vendngjarje, por ndërhyrja u vështirësua nga rreziku i vazhdueshëm i detonimeve sekondare në zonën e prekur.
Deri më tani, nuk dihen shkaqet e shpërthimit, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e incidentit.
Fabrika “A+A” prodhon armë dhe municione, por ende nuk ka një njoftim zyrtar nga drejtuesit e saj lidhur me ngjarjen.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022. /Telegrafi/