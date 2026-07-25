Më shumë se 250,000 njerëz ikin nga zjarret në Francë dhe Spanjë
Zjarrfikësit po përpiqen të përmbajnë zjarret në jugperëndim të Francës, ndërsa erërat e forta i shtyjnë flakët drejt qytetit të Bordeaux, me një zyrtar që thotë se "janë larg kontrollit të zjarrit".
Më shumë se 250,000 njerëz në Francë dhe Spanjë kanë ikur nga zjarret që kanë shpërthyer prej ditësh, pasi erërat dhe temperaturat e larta pengojnë përpjekjet për t'i mbajtur ato nën kontroll.
Gjatë natës, shtatë qytete në perëndim të Bordeaux u njoftuan të evakuonin banorët, transmeton Telegrafi.
Në Spanjë, ku është shpallur gjendje e jashtëzakonshme, një ndryshim në kushtet e motit ka ndihmuar zjarrfikësit jashtë Madridit.
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez pranoi se ka "kohë të ndërlikuara përpara". Ndërkohë, autoritetet në València konfirmuan vdekjen e një burri në një zjarr.
Burri, që besohet të jetë rreth të 70-ave, u gjet i vdekur në makinën e tij nga zjarrfikësit ndërsa shuanin një zjarr në përroin Salt de l'Aigua në Manises, sipas raporteve të mediave lokale.
Në Francë, rreth 200,000 njerëz janë evakuuar në rajonet jugperëndimore të Gironde dhe Landes.
Franca ka mobilizuar ushtrinë e saj për të ndihmuar në reagim dhe përforcime shtesë nga ushtria janë dërguar për të ndihmuar zjarrfikësit, duke pastruar shkurret dhe duke krijuar zona zjarri.
Një çift britanik që po pushonte në Bordeaux tha se vunë re se flakët u përkeqësuan të premten në mbrëmje, ndërsa zjarri po afrohej.
"Rreth orës shtatë mund të nuhasje tym. Mendonim se dikush po bënte barbeque", tha Maisie për BBC Newsbeat nga shtëpia e tyre me qira për pushime.
Partneri i saj, Caleb, tha se hiri tani ka mbuluar pishinën në shtëpi dhe ua ka nxirë këmbët kur ecin jashtë.
Tymi "të godet menjëherë në mushkëri", shtuan ata.
Aty pranë, në Saint-Aubin-de-Médoc, banorët që po evakuoheshin thanë se situata ishte "stresuese", me një vendas që e përshkroi atë një "katastrofë".
Etapa e fundit e Turit të Francës, që do të zhvillohet të dielën, është shkurtuar nga 133 km në 89 km në mënyrë që forcat e sigurisë të mund të ridislokohen në zonat e prekura nga zjarret, thanë organizatorët dhe policia.
Presidenti francez Emmanuel Macron do të mbajë një takim urgjent me ministrat, ndërsa rreth 30 zjarre shpërthejnë në të gjithë vendin - një situatë që qeveria e quajti krejtësisht të paprecedentë.
Në Spanjë, zjarret vazhduan pranë Madridit, por qeveria rajonale tha se kishte pasur disa përparime.
"Ndryshimi i kushteve të motit - më pak erë, lagështi më e lartë dhe temperaturë më e ulët - i ka ndihmuar shumë luftës kundër zjarreve në pyje, të cilat kanë përparuar pak dhe kanë rënë në intensitet", shkroi ajo në X.
Duke folur nga Cenicientos, në jugperëndim të Madridit, kryeministri Sánchez tha: "Tani për tani, kemi një dritare mundësie për t'u përballur me zjarret, për të mbrojtur dhe shpëtuar jetë dhe për të provuar në mënyrë efektive të kontrollojmë zjarrin".
"Është e vërtetë që temperaturat kanë rënë pak. Por era po e vështirëson ende situatën dhe mund të ketë edhe stuhi", shtoi Sanchez
Që nga shpërthimi i zjarreve në Spanjë, gati 60,000 njerëz janë evakuuar nga rajonet e Madridit dhe Ávilës, ndërsa më shumë se 28,000 mbeten të mbyllur në shtëpitë e tyre, sipas Ministrisë së Brendshme të Spanjës.
Presidentja rajonale e Madridit, Isabel Díaz Ayuso, e përshkroi situatën si "zjarri më i keq në historinë e rajonit".
Sánchez tha se 130,000 hektarë tokë ishin djegur në Spanjë deri më tani këtë vit, përpara një mesatareje vjetore prej 100,000 hektarësh për vendin gjatë dekadës së fundit.
Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nuñez, tha se 98,000 hektarë janë djegur në të gjithë vendin që nga fillimi i vitit 2026.
Ndërkohë, në Itali, më shumë se 350 zjarre - përfshirë 10 flakë të mëdha - shpërthyen në ishullin e Sicilisë, tha të mërkurën kreu i Mbrojtjes Civile Siciliane, duke nxitur evakuime.
Një incident i madh u deklarua gjithashtu nga shërbimet e emergjencës në Skoci të premten në mbrëmje, ndërsa ato vazhdojnë të merren me një zjarr të madh në Parkun Kombëtar Cairngorms që ka qenë duke u djegur për 10 ditë.
Hadja Lahbib, komisionerja e BE-së për menaxhimin e krizave, tha se ka të ngjarë që dëmet nga zjarret në Evropë të tejkalojnë rekordet e mëparshme.
Ajo tha se zjarret kishin filluar më herët gjatë vitit kur, në prill, Holanda aktivizoi mekanizmin e mbrojtjes civile të BE-së, i cili shkakton mbështetje dhe përforcime nga vendet e tjera.
Lahbib i tha BBC-së: "Vitin e kaluar, një milion hektarë u dogjën gjatë verës dhe kështu presim të përballemi me një tjetër rekord historik dhe të trishtueshëm sepse sezoni ka filluar më herët gjatë vitit".
Ajo gjithashtu paralajmëroi se ka të ngjarë të ketë më shumë shpërthime ndërsa vera vazhdon.
"Parashikuesit parashikojnë, për fat të keq, një valë tjetër të nxehti, kështu që mund të presim zjarre të tjera", shtoi Lahbib.
Franca ka aktivizuar mekanizmin e mbrojtjes civile dhe do të marrë bombardues uji, të përbërë nga tre aeroplanë Canadair nga Kroacia dhe dy Air Tractors nga Portugalia, si dhe helikopterë Black Hawk nga Republika Çeke dhe Sllovakia, dhe 40 anëtarë të një ekipi rumun për zjarrfikësit në pyje.
Presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen, tha se 11 aeroplanë dhe helikopterë janë dërguar gjithashtu në Francë dhe Spanjë nga flota e zjarrfikësve të BE-së. /Telegrafi/