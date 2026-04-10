Shpërthen vullkani Kilauea në Hawaii, llava shkon mbi 200 metra në ajër
Vullkani Kilauea në Hawaii, një nga vullkanet më aktivë në botë, ka shpërthyer.
Llava shpërtheu mbi 200 metra në ajër në Ishullin e Madh të Havait.
Parku kombëtar i vullkaneve në Hawaii, një destinacion i njohur turistik për ata që janë kuriozë të shohin aktivitetin vullkanik, u mbyll për shkak të shpërthimit.
Shërbimi i Parkut Kombëtar i paralajmëroi vizitorët të veshin mëngë të gjata, pantallona të gjata dhe mbrojtëse për sytë për të minimizuar ekspozimin ndaj hirit vullkanik ose tefrës, fragmente të vogla vullkanike.
Shërbimi Kombëtar i Motit lëshoi një paralajmërim për reshje hiri për rajonin juglindor të Ishullit të Madh.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, Kilauea ka shpërthyer dhjetëra herë që nga viti 1952.
Kohëzgjatja e shpërthimeve të kaluara ka variuar nga dy javë deri në mbi një vit. /Telegrafi/