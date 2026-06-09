Dasma shndërrohet në tragjedi në Pakistan - gjuan me armë për të festuar, vret dy dasmorë
Një dasmë është kthyer në një tragjedi të rëndë në distriktin Qilla Abdullah të Balochistanit, Pakistan, pasi të shtëna festive në ajër morën jetën e dy të rinjve, ka konfirmuar policia.
Ngjarja ndodhi natën vonë të së shtunës në zonën Gulistan, ku po zhvillohej një dasmë dhe të ftuarit po festonin me entuziazëm tradicional. Sipas zyrtarëve policorë, situata u bë fatale kur gjatë të shtënave në ajër u qëllua me armë, dhe plumba të humbur goditën dy të rinj që ndodheshin mes të ftuarve.
Të dy viktimat u dërguan me urgjencë në një qendër mjekësore pranë, por ndërruan jetë para se të merrnin trajtimin e plotë, kanë thënë autoritetet. Humbja e papritur e ktheu festën në zi, duke lënë familjet dhe të pranishmit në tronditje.
Policia deklaroi se hetimet fillestare tregojnë se të shtënat ishin pjesë e praktikës së qitjes festive në ajër, një zakon që ende haset në disa zona rurale dhe gjysmë-urbane, pavarësisht paralajmërimeve dhe kufizimeve ligjore. Autoritetet kanë nisur hetime dhe po përpiqen të identifikojnë personat përgjegjës për përdorimin e armëve.
Ekipet e rendit kanë filluar gjithashtu mbledhjen e provave në vendngjarje, ndërsa po merren deklarata nga të pranishmit për të kuptuar se si eskaloi ngjarja dhe kush i mbante armët në atë moment.
Zyrtarët e kanë dënuar incidentin, duke e quajtur një tragjedi të parandalueshme të shkaktuar nga sjellje e pakujdesshme. Ata theksuan se qitja në ajër është vepër e dënueshme me ligj dhe u bënë thirrje qytetarëve të shmangin praktika të tilla të rrezikshme gjatë festimeve.
Banorët lokalë shprehën dhimbje për humbjen e dy jetëve të reja, duke thënë se atmosfera festive u kthye në panik brenda pak çastesh. Ajo që nisi si natë gëzimi përfundoi në zi, me familjet që tani po përgatiten për varrime në vend të festimeve.
Autoritetet kanë premtuar masa të ashpra ndaj të përfshirëve, ndërsa hetimet vazhdojnë për të përcaktuar përgjegjësinë. Ngjarja ka rikthyer vëmendjen te problemi i vazhdueshëm i të shtënave festive në dasma në disa pjesë të Balochistanit, ku zbatimi i ligjit mbetet i vështirë pavarësisht fushatave të përsëritura ndërgjegjësuese.
Ndërsa komuniteti mban zi, zyrtarët shpresojnë që kjo tragjedi të shërbejë si një kujtesë e fortë për pasojat vdekjeprurëse të qitjes së pakontrolluar festive. /Telegrafi/