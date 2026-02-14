Shpërthejnë protestat në Mynih, rreth 200 mijë njerëz kërkojnë ndryshim regjimi në Iran
Rreth 200,000 njerëz demonstruan kundër regjimit iranian në margjinat e një takimi të liderëve botërorë.
Protestat pasuan një thirrje nga Princi i Kurorës në mërgim i Iranit, Reza Pahlavi, për të shtuar presionin ndërkombëtar mbi Teheranin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se ndryshimi i regjimit në Iran "do të ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte" , ndërsa anijet ushtarake amerikane vazhdojnë të grumbullohen në rajon.
Ndërsa udhëheqësit botërorë u mblodhën për Konferencën e Sigurisë në Mynih, demonstruesit aty pranë brohorisnin për rrëzimin e qeverisë iraniane.
Tubimi i madh dhe i zhurmshëm në qytetin gjerman ishte pjesë e asaj që Pahlavi e përshkroi si një "ditë globale veprimi" për të mbështetur iranianët pas protestave vdekjeprurëse në të gjithë vendin.
Shumë prej tyre valëvitnin flamuj të gjelbër, të bardhë dhe të kuq me emblema luani dhe dielli - flamuri që Irani përdori para Revolucionit Islamik të vitit 1979, i cili rrëzoi dinastinë Pahlavi.
Të tjerë në turmë valëvitnin pankarta që tregonin Pahlavin - disa e quanin atë mbret.
Pahlavi, 65 vjeç, u ka bërë thirrje protestuesve të dalin në rrugë, duke ndihmuar në transformimin e asaj që filloi si ankesa për ekonominë e dobësuar të Republikës Islamike në një kërcënim legjitim për teokracinë e vendit.
Në një konferencë për shtyp në Mynih, ai paralajmëroi për mundësinë e më shumë vdekjeve në Iran nëse "demokracitë qëndrojnë duarkryq dhe vëzhgojnë". /Telegrafi/