Shpenzimet e NATO-s për mbrojtjen arrijnë rekordin prej 1.4 trilion dollarësh
Të gjithë anëtarët e NATO-s kanë arritur për herë të parë objektivin e shpenzimeve për mbrojtjen prej 2 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB), me shpenzimet totale që kanë arritur në 1.4 trilion dollarë.
Në vitin 2025, shpenzimet e aleancës tejkaluan 1.4 trilionë dollarë, nga 1.3 trilionë dollarë vitin e kaluar, sipas Euractiv.
Evropa dhe Kanada rritën buxhetet për mbrojtjen me 20 për qind në terma realë, duke arritur një rekord prej 574 miliardë dollarësh, ku 34 për qind e këtyre shpenzimeve u drejtuan për blerjen e armatimeve.
Tani ata përbëjnë rreth 41 për qind të shpenzimeve totale të NATO-s, ndërsa pjesa tjetër vjen nga Shtetet e Bashkuara.
Shkalla më e lartë e shpenzimeve ndaj PBB-së u regjistrua në Poloni (4.3 për qind), Lituani (4 për qind), Letoni (3.74 për qind) dhe Estoni (3.42 për qind). Shtetet e Bashkuara qëndrojnë në 3.19 për qind.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, e quajti vitin 2025 një “vit vendimtar” dhe theksoi se aleatët duhet të përparojnë drejt një objektivi të ri prej 5 për qind të PBB-së deri në vitin 2035, duke rritur gjithashtu prodhimin e armatimeve. /Telegrafi/