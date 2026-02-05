Shpendët terrorizojnë një lagje të Wisconsin, madje ndjekin edhe një punonjës të postës
Banorët e qytetit Janesville në Wisconsin janë përballur me një situatë të pazakontë, pasi një tufë gjeldetësh janë bërë gjithnjë e më agresive në zonat e banuara.
Një banor lokal publikoi pamje ku shihen shpendët duke ndjekur një postier në rrugë, ndërsa tha se edhe djali i tij 8-vjeçar është ndjekur nga shpendët gjatë rrugës për në shtëpi.
Sipas tij, shpendët janë pothuajse aq të mëdhenj sa fëmija dhe duken kërcënues kur hapin krahët.
- YouTube www.youtube.com
Banorët tregojnë se fillimisht i shihnin si pjesë të bukur të natyrës, por me kalimin e kohës ato kanë bllokuar trafikun, kanë shkaktuar aksidente dhe kanë sulmuar punonjës shërbimesh.
Biologë nga Departamenti i Burimeve Natyrore të Wisconsin-it thonë se agresiviteti i tillë është i rrallë, edhe pse ato mblidhen në tufa gjatë dimrit.
Autoritetet po bashkëpunojnë me USDA Wildlife Services dhe nuk përjashtohet mundësia që shpendët të zhvendosen nga zona. /Telegrafi/