Sot (e premte) në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për fazën ‘play-off’ të Ligës së Evropës.

Tetë skuadrat që përfunduan në vendin e parë në fazën e ligës në Ligën e Evropës, janë Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg dhe Roma.

Bartës të shortit në Ligën e Evropës janë Genku, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Crvena Zvezda dhe Celta Vigo.

PAOK-u, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb dhe Brann nuk janë bartës në short.

Shorti i plotë:

Fenerbahce vs Nottingham Forest

Ludogorets vs Ferencvaros

Stuttgart vs Celtic

Dinamo Zagreb vs Genk

Lille vs Crvena Zvezda

Celta Vigo vs PAOK

Viktoria Plzen vs Panathinaikos

Brann vs Bologna

Vlen të theksohet se ndeshejt e para të 'play-off'-it të fazës nokaut në Ligën e Evropës luhen më 19 shkurt, ndërsa ato kthyese më 26 shkurt./Telegrafi/

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app