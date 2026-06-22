SHKRUHET HISTORIA: MESSI bëhet golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës
Lionel Messi ka hyrë sërish në histori të futbollit botëror, duke u bërë golashënuesi më i mirë në të gjitha kohërat në Kupën e Botës.
Ylli argjentinas arriti këtë rekord të jashtëzakonshëm pas golit të shënuar ndaj Austrisë, ku realizoi në minutën e 38-të për epërsinë 1–0 të Argjentinës. Ky ishte goli i tij i 17-të në historinë e turneut më të madh të futbollit.
Me këtë arritje, Messi kalon në krye të listës historike të golashënuesve në Botëror, duke lënë pas Miroslav Klosen dhe legjenda të mëdha të këtij sporti dhe duke e çuar edhe një hap më tej trashëgiminë e tij në futbollin ndërkombëtar.
🏆 #FIFAWorldCup
🔝 Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal 🇦🇷 pic.twitter.com/gLYvHAcnsM
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026
Ky moment vjen vetëm pak ditë pasi ai kishte barazuar rekordin e mëparshëm, ndërsa me golin ndaj Austrisë e thyen atë përfundimisht, duke shkruar një kapitull të ri në historinë e Kupës së Botës.
Lionel Messi has now scored more goals than any other player in World Cup history (17). pic.twitter.com/bcPKnmiwuA
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026
Argjentina dhe Messi vazhdojnë garën në turne, ndërsa kapiteni i “Albiceleste” po konfirmon edhe një herë statusin e tij si një nga lojtarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. /Telegrafi/