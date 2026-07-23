Franca evakuon 20,000 banorë ndërsa zjarret përhapen në jugperëndim
Rreth 12,000 njerëz janë evakuuar nga jugperëndimi i Francës dhe autoritetet po zhvendosin 8,800 të tjerë, ndërsa zjarret përhapen në rajonin e Girondës.
Zyrtarët lokalë thanë se rreth 3,400 hektarë tokë janë shkatërruar tashmë rreth Gjirit të Arcachon, ndërsa rreth 700 zjarrfikës luftojnë me flakët, transmeton Telegrafi.
Shumë prej atyre që u detyruan të largoheshin nga zona gjatë natës ishin vizitorë të kampingjeve lokale në gadishullin Lège-Cap-Ferret dhe evakuimet e fundit përfshinin edhe kampingje si masë paraprake.
Zjarre kanë shpërthyer edhe në Spanjë dhe Itali ditët e fundit. Banorët u evakuuan pranë Toledos në jug të Madridit dhe një zjarrfikës vdiq pasi u sëmur ndërsa po përballej me një zjarr në Sicili.
Prefektja e Girondës, Sophie Brocas, tha se 10,000 vizitorë ishin midis atyre që u evakuuan nga kampingjet gjatë natës dhe evakuimet e fundit po vazhdonin "qetësisht" në fshatin Claouey, në bregun e Gjirit të Arcachon.
Brocas tha se nuk ishte raportuar për të lënduar. Disa vende dhe rrugë po mbylleshin në zonat e ekspozuara pyjore.
"Puna ishte e pandërprerë gjatë gjithë natës", tha shefi i shërbimit të zjarrfikësve të Girondës, Marc Vermeulen, i cili paralajmëroi se temperaturat po rriteshin dhe era po forcohej.
"Do të arrijë kulmin në orën 20:00. Pastaj do të na duhet të merremi me... erëra shumë të ndryshueshme, kështu që aktualisht po përballemi me një zjarr që do të jetë i vështirë për t'u parashikuar dhe për këtë arsye nuk mund ta ulim vigjilencën tonë", shtoi ai.
Dy zjarrfikës vendas vdiqën më parë këtë javë duke luftuar një zjarr tjetër pranë aeroportit të Bordeaux.
Yassmina de Freitas, 19 vjeç, e cila jeton në qytetin bregdetar të Le Porge, tha se vuri re tym dhe erën e djegies në kohën e drekës të mërkurën.
Deri në pasdite "hiri... [dhe] lëvorja e pemëve gjysmë e djegur" po binte, qielli ishte "shumë i errët" dhe tymi po bëhej "gjithnjë e më i trashë".
Rreth orës 20:00, familja e saj u evakuua nga forcat e rendit dhe u dërgua në një palestër në një qytet fqinj. Ata u detyruan të linin dy nga macet e tyre dhe katër pula pasi nuk mund të gjendeshin në rrëmujë për t'u larguar.
Ajo tha se nuk mund të flinte fare dhe zgjohej çdo orë për të kontrolluar përparimin e zjarrit.
"Mund ta shihja numrin e hektarëve të djegur të rritej vazhdimisht," tha ajo.
Prezantuesja e BBC South, Jo Kent, është me pushime me familjen e saj në Francë, duke qëndruar në kampingun Les Pastourelles në Claouey, pranë Lège.
Ajo tha se shumë njerëz në kamping, të cilët ishin shumë të shqetësuar për situatën, ishin larguar tashmë.
Rruga kryesore poshtë në jug të gadishullit, e cila normalisht është e mbushur me "trafik nga hunda në bisht", ishte bosh dhe supermarketi është "shqetësuesisht i qetë", shtoi Kent.
Në rajonin Var në Francën juglindore, banorëve të evakuuar iu tha se mund të shkonin në shtëpi për të vlerësuar dëmet e mundshme në prona të enjten në mëngjes.
Megjithatë, u paralajmërua që njerëzit të kufizonin lëvizjet e tyre në zonë për shkak të rrezikut të rishfaqjes së zjarrit ndërsa era shtohej gjatë pasdites.
Disa departamente franceze janë shkatërruar nga zjarret gjatë një serie valësh të pazakonta dhe të zgjatura të nxehtësisë që kanë përfshirë Evropën këtë verë.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nuñez i bëri homazhe dy zjarrfikësve që vdiqën të martën pranë aeroportit të Bordeaux - duke shprehur "mirënjohjen e tij të pafundme" dhe "mbështetjen e palëkundur" për familjet e tyre. /Telegrafi/