Shkoi të ndiqte Anglinë në Botëror, 65-vjeçari u zhduk për 10 ditë dhe u shpall në kërkim nga Interpoli
Ajo që duhej të ishte një udhëtim i zakonshëm për të ndjekur Kombëtaren e Anglisë në Kupën e Botës, u shndërrua në një histori të pazakontë që alarmoi familjen, autoritetet dhe madje përfshiu edhe Interpolin.
65-vjeçari Michael Hewitt, tifoz i zjarrtë i Leeds United, ishte nisur drejt Shteteve të Bashkuara për të ndjekur ndeshjen e Anglisë ndaj Ganës. Megjithatë, ai bëri një ndalesë në Barcelonë, ku gjithçka mori një kthesë të papritur.
Familjarët e tij morën kontaktin e fundit me të më 21 qershor, një ditë pasi kishte fluturuar nga Britania e Madhe. Pas atij momenti, çdo komunikim u ndërpre.
Më vonë u mësua se Hewitt kishte humbur telefonin menjëherë pas mbërritjes në Barcelonë. Në telefon ndodheshin biletat e udhëtimit, kontaktet e familjarëve dhe të gjitha informacionet që i nevojiteshin për të vazhduar itinerarin.
Pa telefon dhe pa mundur të kontaktonte askënd, ai humbi fluturimin e radhës dhe mbeti i bllokuar në Spanjë. Vëllai i tij, Gary Hewitt, sqaroi se situata ishte shumë më pak dramatike sesa kishte menduar familja.
Well done Col .
Got him .Barcelona pic.twitter.com/20zL2Girhm
— Michael Hewitt (@lufcprog) July 1, 2026
"Ai e humbi telefonin menjëherë pasi mbërriti në Barcelonë dhe nuk dinte përmendësh asnjë nga numrat që kishte të ruajtur”.
"Ai kishte ende pasaportën dhe paratë me vete, ndaj mendoi se ambasada nuk do të mund ta ndihmonte”, tha ai.
Ndërkohë, në Britaninë e Madhe familja ishte në panik. Pas disa fotografive të publikuara nga një lokal në Barcelonë, nuk kishte më asnjë gjurmë të tij.
Rasti u raportua tek autoritetet britanike, ndërsa në kërkim u përfshinë edhe Interpoli, si dhe u publikuan apelime në rrjetet sociale për çdo person që mund ta kishte parë në Barcelonë.
Ironikisht, vetë Hewitt nuk kishte asnjë ide se ishte shpallur person i zhdukur. Pa telefon dhe pa internet, ai vazhdoi të shijonte qëndrimin në Barcelonë, duke ndjekur ndeshjet e Anglisë nëpër bare dhe duke pritur të gjente një zgjidhje.
Historia mori fund kur një polic jashtë detyrës, i cili ndodhej me pushime në Barcelonë, e njohu rastësisht në një lokal dhe njoftoi autoritetet.
Për fat të mirë, 65-vjeçari u gjet shëndoshë e mirë, duke i dhënë fund dhjetë ditëve ankth për familjen e tij.
Madje, sipas raportimeve, pas gjithë kësaj aventure ai nuk kishte ndërmend të largohej menjëherë nga Barcelona, pasi dëshironte të qëndronte edhe për të ndjekur ndeshjen e radhës së Anglisë në Kupën e Botës./Telegrafi/