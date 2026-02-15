Shkencëtari turk zhvillon një sistem paralajmërimi të hershëm për rreziqet e motit
Meteorologu turk Hasan Tatlı ka zhvilluar një sistem paralajmërimi të hershëm që mund të zbulojë rreziqet e papritura të motit deri në 60 orë para se të ndodhin.
Profesori nga Çanakkale Onsekiz Mart University tha se modeli identifikon fenomene si valët e të nxehtit, të ftohtit, stuhitë e forta dhe thatësirat në zhvillim të shpejtë.
Studimi është publikuar në Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society dhe prezanton një model dinamik katër-dimensional që tejkalon kufizimet e parashikimeve tradicionale.
Sistemi përkthen të dhënat komplekse atmosferike në një indeks të vetëm rreziku nga 0 në 1, duke e bërë paralajmërimin më të kuptueshëm për autoritetet.
Sipas Tatlı, teknologjia mund të ndihmojë veçanërisht bujqësinë dhe qytetet, të cilat preken rëndë nga thatësirat, përmbytjet dhe valët e të nxehtit.
Ai theksoi se përgatitja në kohë është faktori vendimtar për të parandaluar që fenomenet natyrore të kthehen në katastrofa. /Telegrafi/