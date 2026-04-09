Shkencëtarët zviceranë testojnë robotin që mund të kërkojë jetë në Mars
Studiuesit zviceranë po testojnë një robot gjysmë-autonom që mund të përdoret për të eksploruar Marsin pa udhëzim të vazhdueshëm njerëzor, duke përshpejtuar kërkimin për minerale, ujë dhe madje edhe gjurmë të jetës së lashtë në botë ose ekzoplanetë të tjerë.
Roboti me katër këmbë, i quajtur ANYmal, duket më shumë si një qen robotik sesa një rover tradicional.
Por i lidhur në trupin e tij është një krah robotik që mban një aparat fotografik mikroskopik dhe një spektrometër Raman - një skaner që mund të lexojë dhe identifikojë gjurmën kimike të një shkëmbi.
Studiuesit në Universitetin e Bazelit e kanë testuar ANYmal në laboratin e tyre të njohur si “Marslabor”.
Kjo është një strukturë simulimi e projektuar për të imituar sipërfaqet me pluhur dhe shkëmbinj të Marsit dhe Hënës.
Objektivi i vendosur për ANYmal ishte i thjeshtë: të vepronte në mënyrë të pavarur, të identifikonte shkëmbinjtë me interes shkencor, t'i analizonte ato dhe të transmetonte rezultatet — të gjitha pa udhëzim njerëzor.
Studimi gjithashtu përforcon idenë se robotët me këmbë, të cilët mund të kapërcejnë pengesat dhe të përshtaten me terrene të ndryshueshme.