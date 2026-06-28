Shkencëtarët zbulojnë mistere të reja në thellësitë e oqeanit Atlantik
Studiuesit kanë zbuluar 31 specie të reja të gjallesave në një zonë pranë Brazilit, gjatë një ekspedite që zgjati vetëm dy javë.
Zbulimi është cilësuar si i rëndësishëm për shkencën, pasi tregon se ende ekzistojnë shumë forma jete të panjohura për njerëzimin.
Mes specieve të reja të identifikuara ka organizma të ndryshëm, përfshirë kafshë dhe forma të tjera të biodiversitetit, të cilat deri tani nuk ishin regjistruar nga shkencëtarët.
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Shkencëtarët theksojnë se rajonet tropikale të Brazilit mbeten ndër vendet më të pasura në botë për sa i përket larmisë biologjike.
Ekspertët paralajmërojnë se shumë prej këtyre specieve mund të jenë të rrezikuara nga shkatërrimi i habitateve, ndryshimet klimatike dhe aktivitetet njerëzore në oqeanin Atlantik.
Për këtë arsye, zbulime të tilla konsiderohen të rëndësishme për mbrojtjen e natyrës dhe ruajtjen e ekosistemeve.
Zbulimi i 31 specieve në një periudhë kaq të shkurtër tregon se bota natyrore ende fsheh shumë sekrete dhe se kërkimet shkencore në zonat tropikale mund të sjellin zbulime të reja edhe në të ardhmen. /Telegrafi/