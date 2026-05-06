Shkëlqimi i Faton Ademit, kërkohet nga dy skuadra gjermane
Faton Ademi është duke kaluar nëpër një sezon të shkëlqyer në Bundesliga 3 me fanellën e Alemannia Aachen dhe ka zgjuar interesimin nga skuadrat që janë më lartë si Bundesliga 2 dhe Bundesliga.
Bochum po shton përpjekjet për të nënshkruar me mesfushorin Faton Ademi nga Alemannia Aachen.
Sipas informacioneve nga Sky, janë zhvilluar bisedime konkrete midis palëve të përfshira. Gjithashtu thuhet se Ademi është parë tashmë në Vonovia Ruhrstadion.
Kontrata e Ademit me Alemannia Aachen është e vlefshme deri në vitin 2028, dhe TSG Hoffenheim ka shprehur gjithashtu interes për lojtarin e fuqishëm që luan me këmbën e djathtë.
Këtë sezon, Ademi ka qenë titullar i rregullt për pjesën më të madhe të ndeshjeve, duke lënë mbresa në mesfushë me punën e tij të palodhur dhe ndërgjegjësimin taktik.
Mesfushori i talentuar kosovar ka qenë lider në mesfushën e Alemannia Aachen në Bundesliga 3.
19-vjeçari ka zhvilluar 33 ndeshje në Bundesliga 3, duke shënuar pesë gola dhe duke dhënë dy asistime. Ademi është pjesë shumë e rëndësishme e Kombëtares U21 të Kosovës dhe njëri nga futbollistët më të rëndësishëm të përzgjedhësit Hekuran Kryeziu. /Telegrafi/