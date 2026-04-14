Shkëlqeu ndaj Llapit, Kreshnik Uka më i miri i xhiros së 28-të
Federata e Futbollit e Kosovës, në bashkëpunim me sponsorin zyrtar të Superligës, Albi Mall, vazhdon ndarjen e çmimit tradicional “Ylli i Javës”, i cili i dedikohet futbollistit më të dalluar të javës në Superligën e futbollit kosovar.
Për javën e njëzet e tetë të këtij edicioni, ky çmim i është ndarë për herë të dytë futbollistit të FC Drenica, Kreshnik Uka, i cili shënoi një gol në ndeshjen kundër KF Llapit, e cila përfundoi me rezultatin 0:1, duke i siguruar ekipit drenicas tre pikë shumë të rëndësishme në luftën për mbijetesë.
Vlerësimi është bërë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit.
Pasi mori këtë çmim, Uka u shpreh i lumtur që u vlerësua si lojtari më i mirë i javës:
“E kemi ditur rëndësinë e ndeshjes, pasi që kemi pasur përballë rivalin direkt, FC Llapin. Kjo fitore ka vlerën e gjashtë pikëve, sepse kemi barazuar pikët me Llapin dhe Ferizajn, dhe besoj se tani jemi në garë për t’u shpëtuar rënies dhe barazhit.Atmosfera është shumë e mirë në ekip, duke falënderuar bashkëlojtarët që japin gjithmonë maksimumin, si dhe stafin e trajnerit Bernabiq, po ashtu edhe kryesinë, sepse kanë dalë disa zëra që kryesia ka borxhe ndaj lojtarëve, por këto nuk janë të vërteta".
"Unë në çdo ndeshje hyj për të dhënë maksimumin dhe nuk e mendoj kurrë çmimin, golat janë të rëndësishëm për ekipin. Besoj se edhe në këto tetë ndeshje që kanë mbetur do të kontribuoj për ekipin që Drenica të shpëtojë nga rënia dhe të qëndrojë në Superligë, aty ku e meriton.” tha ai për faqen zyrtare të FFK-së. /Telegrafi/