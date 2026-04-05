Shkak financat, Juventusi larg marrëveshjes me Bernardo Silvan
Juventusi është ende larg fitimit të garës për të nënshkruar me yllin e Manchester Cityt Bernardo Silva si lojtar i lirë në fund të sezonit, raporton gazetari i besueshëm Matteo Moretto.
Kapiteni i Manchester City pritet të largohet nga klubi këtë verë, por ende nuk është marrë një vendim për destinacionin e tij të ardhshëm.
Juventusi është seriozisht i interesuar për 31-vjeçarin, por në garë janë edhe disa klube të tjera të paemëruara, të cilat janë të gatshme të ofrojnë kushte më të mira kontraktuale se gjiganti i Serie A.
Mbetet për t’u parë nëse Juve mund të përmirësojë ofertën e saj dhe ta bindë Silvën me projektin e klubit për t’iu bashkuar.
Ndërkohë, Silva mund të fitojë më shumë miliona nëse kalon në Lindjen e Mesme, me Al Nassr si destinacion, aty ku gjendet edhe bashkëkombësi Cristiano Ronaldo.
Silva gjithashtu e ka bërë të qartë se aktualisht po tenton të fitojë trofe me Man Cityn para se të vendosë për të ardhmen, me gjigantin anglez që mbetet në garë për Ligën Premier dhe FA Cup, meqenëse janë eliminuar nga Liga e Kampionëve./Telegrafi/