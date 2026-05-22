Shitet Ferrari 430 Scuderia i parë, pjesë e projektit ishte edhe Schumacher
Zhvilluar me ndihmën e legjendës së Formula 1, Michael Schumacher, modeli 430 Scuderia është një nga makinat më të mëdha në linjën e gjatë të supermakinave të Ferrarit me motor V8 të vendosur në qendër.
Një nga ekzemplarët më të dëshiruar në ekzistencë tani është shfaqur në treg dhe me shumë gjasë do të jetë edhe një nga më të shtrenjtët e shitur në histori.
Ky Ferrari 430 Scuderia i vitit 2008 nuk po ofrohet nga një shtëpi ankandi e njohur, por është listuar privatisht nga Atelier M në Mynih. Besohet se ky automjet me numër shasie 155217 i paraprin ekzemplarit që u prezantua fillimisht në Panairin e Frankfurtit në vitin 2007 dhe se në fakt është i pari që është prodhuar.
Sipas shitësit, vetë Ferrari e ka mbajtur këtë ekzemplar të modelit 430 Scuderia dhe ia ka caktuar ekskluzivisht menaxhmentit të lartë të kompanisë. Si i tillë, ai nuk është përdorur kurrë as për qëllime gazetarie apo mediatike, siç ndodh shpesh me ekzemplarët e parë të një makine të tillë.
Në vend që të ishte i lyer në ngjyrën e kuqe Rosso Corsa, automjeti vjen në ngjyrën blu Blu Scozia me shirita garash në ngjyrë argjendi, kalipera frenash të verdhë dhe emblema të mëdha Scuderia në parafango.
Atelier M thotë se origjina e këtij modeli 430 Scuderia ka mbetur deri tani një mister dhe thekson se, që nga largimi nga Ferrari, ai ka qenë në pronësi ekskluzive të koleksionistëve. Automjeti ka histori servisi dhe aktualisht ka 23 mijë km në odometër, ndërsa gjatë 15 viteve të fundit ka përshkuar më pak se 4000 km.
Nuk është vetëm eksterieri i makinës mbresëlënës, por edhe interieri. Ai është i veshur me Alcantara të bukur në ngjyrë Grigio, duke përfshirë panelin e kontrollit, mbështetëset e sediljeve dhe kokën, shtyllat dhe murin e pasmë.
Edhe pse çmimi i kërkuar nuk është bërë publik, me siguri ky 430 Scuderia mund të bëhet një nga më të shtrenjtët e shitur ndonjëherë në ankand, megjithëse është pak e mundshme të arrijë çmimin prej 1.65 milionë dollarësh që arriti një ekzemplar nga koleksioni i Phil Bachman më herët këtë vit. /Telegrafi/