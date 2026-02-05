Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës publikon pamje nga shkëmbimi i fundit i të burgosurve me Rusinë
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) ka publikuar pamje ekskluzive që tregojnë kthimin në shtëpi të mbrojtësve ukrainas të liruar nga robëria ruse si pjesë e shkëmbimit të enjten, më 5 shkurt.
Imazhet u publikuan nga shërbimi për shtyp i SBU-së, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
Siç theksohet më tej, shkëmbimi është rezultat i punës së Qendrës së Përbashkët për Koordinimin e Kërkimit dhe Lirimit të të Burgosurve të Luftës, Shtabit Koordinues për Trajtimin e të Burgosurve të Luftës dhe organeve të tjera të autorizuara që zbatuan udhëzimet nga Presidenti Volodymyr Zelensky.
"Çdo jetë ukrainase është vlera më e lartë", ka thënë SBU.
Më 5 shkurt, Ukraina solli 150 anëtarë të shërbimit dhe shtatë civilë nga robëria ruse. Nga këta, 139 ishin mbajtur që nga viti 2022.
Më i riu nga të liruarit është 23 vjeç. Ai u kap në moshën 19 vjeç gjatë mbrojtjes së Mariupolit në rajonin e Donetskut. Një gjykatë ruse e dënoi atë në mënyrë të paligjshme me "burgim të përjetshëm". /Telegrafi/