Shenja që keni rritur një vajzë që ka besim në veten e saj
Kur po rrit një vajzë, shpreson që ajo të rritet duke e kuptuar vlerën e saj pa pasur nevojë për siguri të vazhdueshme nga të tjerët. Shpreson që të hyjë në një dhomë pa u tkurrur, të dashurojë pa e humbur veten dhe të flasë pa kërkuar falje për ekzistencën e saj. Pjesa më e madhe e këtij vetëbesimi nuk mësohet në një bisedë të vetme. Ai ndërtohet ngadalë përmes shembullit që i jepet, kufijve që vendosen dhe mënyrës si është trajtuar ndërsa të ka parë ty.
Vetëvlerësimi formohet përmes përvojave të përsëritura ku ajo është dëgjuar, respektuar dhe mbajtur përgjegjëse pa u turpëruar. Ai nuk krijohet nga lavdërimet e pafundme, as nga ashpërsia e tepruar. Rritet në mjedise ku dashuria ndihet e qëndrueshme dhe pritshmëritë janë të drejta. Nëse vajza jote i shfaq këto shenja tani, ka shumë gjasa që ti i ke dhënë themelin e duhur.
Ja disa shenja të qeta që tregojnë se ke rritur një vajzë që e njeh vlerën e saj:
Ajo nuk ndjek njerëz që nuk e zgjedhin atë
Një vajzë që e njeh vlerën e saj nuk lyp vëmendje. Mund të ndihet e zhgënjyer kur dikush largohet, por nuk shpërbëhet emocionalisht dhe nuk e tepron për ta fituar sërish. Fëmijët e rritur me përgjigje emocionale të qëndrueshme kanë më pak gjasa të zhvillojnë modele ankthi në marrëdhënie. Nëse ajo di të tërhiqet me qetësi në vend që të përpiqet me dëshpërim, kjo tregon siguri të brendshme. Ajo e kupton se dashuria duhet të jetë e ndërsjellë — një bindje që zakonisht formohet në familje ku dashuria nuk ka qenë me kushte.
Ajo flet kur diçka nuk ndihet e drejtë
Njohja e vlerës së vetes përfshin besimin tek instinktet. Nëse ajo mund të thotë me qetësi: “Kjo nuk më duket e drejtë,” atëherë ka qartësi të brendshme. Vajzat që inkurajohen të shprehin mendimet e tyre zhvillojnë më shumë besim në vendimmarrje. Ajo nuk zgjedh heshtjen vetëm për të ruajtur qetësinë. I beson perceptimit të saj, sepse zëri i saj është respektuar gjatë rritjes. Kjo pasqyron vlerësim të qëndrueshëm.
Ajo nuk e ngatërron mirësinë me vetësakrificën
Të jesh e dhembshur nuk do të thotë të zhdukësh veten. Nëse ajo ndihmon të tjerët pa e rraskapitur vazhdimisht veten, kjo tregon ekuilibër. Studimet mbi prirjen për të kënaqur të tjerët tregojnë se ajo shpesh buron nga mjedise ku miratimi ka qenë i pasigurt. Një vajzë që e njeh vlerën e saj e kupton se kufijtë mbrojnë marrëdhëniet. Ajo mund të jetë bujare pa u konsumuar. Ky ekuilibër zakonisht formohet kur edhe nevojat e saj janë marrë parasysh. Ajo ka mësuar se kujdesi përfshin edhe veten.
Ajo i pranon komplimentet pa u tkurrur
Vetëvlerësimi shfaqet në momente të vogla. Nëse ajo mund të thotë “faleminderit” pa e minimizuar suksesin apo pa e larguar vëmendjen nga vetja, ka shumë gjasa që ka përvetësuar një vlerësim të shëndetshëm. Lavdërimet e balancuara dhe konkrete ndërtojnë vetëbesim më mirë sesa lavdërimet e ekzagjeruara. Ajo nuk ndihet fajtore për suksesin dhe nuk mendon se duhet ta fitojë admirimin duke u lodhur pa masë. Rehatia me vlerësimin tregon stabilitet të brendshëm — dhe kjo rrallë është rastësi.
Ajo zgjedh marrëdhënie që ndihen të sigurta
Modelet romantike shpesh pasqyrojnë lidhjet e hershme emocionale. Vajzat e rritura me siguri emocionale kanë më shumë gjasa të zgjedhin partnerë respektues. Ajo nuk e ngatërron kaosin me pasionin dhe pret qëndrueshmëri. Nëse dikush e mungon respektin, ajo e vëren. Kjo vetëdije vjen nga shembujt e hershëm të marrëdhënieve të shëndetshme. Ajo e njeh qetësinë dhe stabilitetin sepse i ka përjetuar.
Ajo nuk konkurron pa nevojë me gra të tjera
Siguria e brendshme ul krahasimin. Nëse ajo i feston arritjet e grave të tjera në vend që të ndihet e kërcënuar prej tyre, kjo tregon vetëvlerësim të qëndrueshëm. Personat me vlerësim të fortë të brendshëm përjetojnë më pak zili. Ajo nuk ka nevojë të ulë të tjerët për t’u ndier me vlerë. Kjo bujari emocionale është shenjë vetëbesimi dhe shpesh pasqyron shembullin që ka parë. Siguria krijon solidaritet.