Prindërit nuk duhet t'ua thonë kurrë këto gjëra fëmijëve të tyre, edhe kur janë të zemëruar
Prindërimi është sfidues dhe nuk ka dyshim se në momente stresi, zemërimi ose lodhjeje, prindërit ndonjëherë pa e ditur thonë gjëra që mund t'i lëndojnë emocionalisht fëmijët e tyre.
Fraza të caktuara, edhe nëse thuhen pa ndonjë qëllim të keq, mund të dëmtojnë vetëbesimin dhe mirëqenien emocionale të një fëmije.
Terapisti i sjelljes së fëmijëve, Dr. Vipul Vithal, ka paralajmëruar pikërisht për këtë problem dhe ka nxjerrë në pah pesë pohime të zakonshme që mund t'i dëmtojnë psikologjikisht fëmijët
Turpërim publik
Një nga situatat më të zakonshme është kur një fëmijë refuzon të përshëndetë dikë dhe një prind përgjigjet me: "Ti gjithmonë më turpëron!" Edhe pse komente të tilla burojnë nga dëshira që fëmijët të sillen mirë, sharjet e përsëritura publike mund të krijojnë një ndjenjë poshtërimi tek një fëmijë. Me kalimin e kohës, fëmija mund të fillojë ta shoqërojë çdo gabim me frikën e gjykimit nga të tjerët.
Refuzimi i nevojave të fëmijës
Prindërit e zënë, të përqendruar në punë, shpesh i injorojnë thirrjet e fëmijëve të tyre për të luajtur ose për të folur. Fjali të tilla si: "Nuk e sheh që po punoj? Shko luaj me lodrat e tua" mund të duken të padëmshme. Megjithatë, nëse nevoja e një fëmije për vëmendje mohohet vazhdimisht, ai mund të fillojë të ndihet i lënë pas dore. Kur emocionet e një fëmije injorohen vazhdimisht, fëmija mund të ndalojë së shprehuri ndjenjat e tij ose të arrijë në përfundimin se ato nuk janë të rëndësishme.
Shantazh emocional
Në momente zhgënjimi, prindërit ndonjëherë shqiptojnë fraza lënduese si: "Ti je arsyeja pse të gjithë janë të pakënaqur" ose "Ti na e ke bërë jetën ferr". Edhe nëse thuhen në një moment emocionesh dhe frustrimi, deklarata të tilla mund të kenë një ndikim të thellë në zhvillimin emocional të një fëmije. Nëse një fëmijë dëgjon vazhdimisht mesazhe të tilla, ai ndihet i shantazhuar emocionalisht dhe fillon ta shohë veten si një barrë për familjen.
Krahasimi i vetes me të tjerët
Shumë prindër e krahasojnë fëmijën e tyre me vëllezërit e motrat ose bashkëmoshatarët, duke besuar se kjo do t'i motivojë ata të bëjnë më mirë. Fraza të tilla si "Shikoni të tjerët, shihni si ia dalin?" mund të duken inkurajuese, por ekspertët paralajmërojnë se ato shpesh i bëjnë fëmijët të ndihen të refuzuar në vend që të motivuar. Krahasimet e vazhdueshme mund të dëmtojnë vetëvlerësimin e një fëmije dhe të krijojnë bindjen se ata nuk janë kurrë mjaftueshëm të mirë. Një qasje më e shëndetshme është të inkurajoni dhe lavdëroni progresin individual.
Kushtëzimi i dashurisë
Ekspertët paralajmërojnë gjithashtu kundër zakonit të bërjes së fëmijëve të ndihen sikur duhet të meritojnë dashuri përmes sjelljes ose arritjeve të tyre. Deklarata të tilla si "Mbaro detyrat e shtëpisë më parë, pastaj eja tek unë" ose "Më ke shqetësuar gjithë ditën" mund të krijojnë distancë emocionale. Fëmijët kanë nevojë për kufij, por ata gjithashtu kanë nevojë për konfirmim se janë të dashur pa kushte. Korrigjimi i sjelljes së një fëmije duhet të bëhet duke ruajtur ngrohtësinë dhe lidhjen, gjë që i ndihmon ata të ndihen të sigurt dhe të mbështetur.