Disa prej gjërave që fëmijët i kujtojnë përgjithmonë nga prindërit e tyre
Prindërit kanë një ndikim vendimtar në jetën e fëmijëve të tyre dhe kujtimet e fëmijërisë zgjasin shumë kohë pasi ata rriten.
Nuk janë domosdoshmërisht dhuratat e shtrenjta që mbeten në kujtesë, por ndjenjat, gjestet dhe mësimet e jetës që i kanë formësuar ata. Fëmijët mund të mos kujtojnë se çfarë u kanë blerë prindërit e tyre, por ata kurrë nuk harrojnë se si i kanë bërë të ndihen, shkruan Nadia On Point.
Ndjenja e dashurisë dhe pranimit
Fëmijët do të kujtojnë para së gjithash ndjenjën që prindërit e tyre ua kanë ngulitur. Ngjarje të caktuara zbehen me kalimin e kohës, por ndjenja se ata ishin të dashur dhe të vlerësuar mbetet e përhershme. Dashuria nuk shprehet me gjeste madhështore, por me vëmendje të vazhdueshme: duke i futur në shtrat, duke i fshirë lotët ose duke festuar së bashku sukseset e vogla. Momente të tilla bëhen themeli mbi të cilin fëmijët ndërtojnë kuptimin e tyre për dashurinë dhe më vonë e shtrijnë atë tek të tjerët.
Koha e përbashkët
Koha e kaluar me prindërit është më e vlefshme për fëmijët sesa çdo dhuratë. Aktivitetet e përbashkëta si lojërat në tavolinë, shikimi i filmave ose shëtitjet e thjeshta krijojnë kujtime të paharrueshme. Ajo kohë cilësore e kaluar është baza e sigurisë së tyre emocionale dhe zgjat një jetë të tërë.
Reagimet ndaj stresit
Fëmijët janë vëzhgues të vëmendshëm dhe e kuptojnë se si prindërit e tyre i përballojnë problemet. Ata kujtojnë nëse keni mbetur i qetë në situata të vështira apo keni reaguar duke u futur në panik dhe duke bërtitur. Mënyra se si prindërit i qasen sfidave, qoftë me durim apo duke iu nënshtruar stresit, i mëson drejtpërdrejt fëmijëve se si të përballen me problemet e tyre të jetës dhe të kontrollojnë emocionet e tyre.
Biseda të vështira
Mënyra se si prindërit flasin për tema të vështira lë një gjurmë të thellë. Fëmijët kujtojnë nëse keni folur hapur dhe sinqerisht për humbjet, zhgënjimet dhe sfidat e tjera, apo nëse i keni shmangur biseda të tilla. Qasja e prindërve u mëson fëmijëve se si të përballen me besim me situata komplekse më vonë në jetë.
Reagimi ndaj gabimeve
Të gjithë fëmijët bëjnë gabime dhe reagimet e prindërve ndaj këtyre gabimeve mbahen mend përgjithmonë. Pavarësisht nëse prindërit reaguan me durim dhe mirëkuptim apo me zemërim dhe kritikë, mbetet në kujtesë. Kur një prind korrigjon një gabim me dashuri, jo me ashpërsi, kjo e ndihmon fëmijën të ndërtojë vetëbesim dhe një ndjenjë sigurie.
Traditat dhe ritualet familjare
Ritualet familjare, sado të thjeshta të jenë, e bëjnë fëmijërinë të veçantë. Të dielat e petullave, netët e filmave së bashku ose tregimet para gjumit bëhen kujtime të çmuara. Këto tradita u japin fëmijëve një ndjenjë stabiliteti, përkatësie dhe gëzimi që e kujtojnë për një jetë të tërë.
Fuqia e fjalëve
Fjalët kanë shumë peshë. Fëmijët i mbajnë mend fjalët inkurajuese që i motivuan, si dhe kritikat e ashpra që i lënduan. Lëvdatat dhe vërejtjet lënduese mund të lënë një gjurmë të qëndrueshme. Prindërit që tregojnë rregullisht mbështetje dhe besim tek fëmijët e tyre i ndihmojnë ata të ndërtojnë një imazh pozitiv për veten.
Marrëdhënia me të tjerët
Fëmijët vëzhgojnë nga afër se si prindërit e tyre i trajtojnë njerëzit e tjerë, nga shitësit te fqinjët dhe miqtë. Ata kujtojnë nëse prindërit e tyre ishin të sjellshëm dhe respektues apo të ashpër dhe kritikë. Kjo sjellje bëhet modeli i tyre për marrëdhëniet e tyre me të tjerët.