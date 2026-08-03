Fraza që mund ta ndihmojnë një fëmijë të ndihet më i sigurt dhe më i qetë
Ankthi ndodh në një formë tek pothuajse çdo fëmijë. Është e natyrshme që prindërit të duan t'i mbrojnë fëmijët e tyre nga stresi, por është po aq e rëndësishme t'u mësojnë atyre se si të përballen me ankthin.
Është një aftësi që do t'u shërbejë gjatë gjithë jetës së tyre. Prindërit mund ta ndihmojnë fëmijën e tyre të njohë, pranojë dhe kapërcejë frikën e tij më lehtë përmes mënyrave të thjeshta, por efektive të komunikimit, shkruan Your Tango.
Frazat që i ndihmojnë fëmijët të përballojnë ankthin
"A mund ta vizatosh atë?"
Vizatimi ose pikturimi i asaj që i shqetëson i ndihmon fëmijët të shprehin ndjenja që ende nuk mund t’i përshkruajnë me fjalë.
"Të dua dhe je e sigurt."
Kur një fëmijë e dëgjon këtë nga personi të cilit i beson më shumë, ndihet më i mbrojtur. Ankthi shpesh krijon përshtypjen se ekziston rreziku, kështu që t’i kujtosh se janë të sigurt mund ta ndihmojë të qetësohet.
"Le të imagjinojmë sikur po shpërthejmë një tullumbace të madhe."
Thuaj, "Le të marrim frymë thellë dhe të fryjmë në tullumbace duke numëruar deri në pesë." Nëse i thua një fëmije të marrë frymë thellë në mes të një sulmi paniku, ka të ngjarë të thotë, "Nuk mundem!" Prandaj është më mirë ta shndërrosh ushtrimin në një lojë. Bëj sikur po fryn një tullumbace gjigante dhe bëj tinguj qesharakë ndërsa e bën këtë. Marrja e disa frymëmarrjeve të ngadalta brenda dhe jashtë mund të ndihmojë në qetësimin e trupit, dhe madje mund të të bëjë të qeshësh me këtë.
"Dua që të përsëritësh pas meje: 'Unë mund ta bëj.'"
Lëreni fëmijën ta përsërisë fjalinë dhjetë herë, çdo herë me një zë ose volum të ndryshëm. Teknika të ngjashme përdoren nga atletët për të inkurajuar veten përpara se të kërkojnë sfida.
"Pse mendon se ndihesh kështu?"
Kjo pyetje është veçanërisht e dobishme për fëmijët më të rritur të cilët tashmë mund ta shpjegojnë më qartë se çfarë i shqetëson.
"Çfarë do të ndodhë pas kësaj?"
Nëse fëmija juaj është i shqetësuar për një ngjarje, ndihmojeni të mendojë për atë që vjen më pas. Ankthi shpesh krijon një ndjesi se pikërisht në këtë moment është fundi i gjithçkaje.
"Ne jemi një ekip."
Ndarja nga prindërit është një shkak i zakonshëm i ankthit tek fëmijët e vegjël. Kujtojuni atyre se jeni një ekip dhe se jeni të lidhur edhe kur nuk jeni bashkë.
"Unë jam i guximshëm!"
Shprehni një fjalë të shkurtër së bashku, si p.sh.: "Jam i pandalshëm!" ose "Po vij!" Thënia e fjalive të tilla me zë të lartë mund ta ndihmojë fëmijën tuaj të ndihet më i fuqishëm dhe gjithashtu mund të jetë argëtuese.
"Nëse shqetësimi juaj do të ishte një përbindësh, si do të dukej?"
Kur i jepni ankthit një formë konkrete, ai bëhet më pak abstrakt. Pasi një fëmijë të përshkruajë "përbindëshin" e tij, do të jetë më e lehtë të flasë për atë që e shqetëson.
"Kjo ndjenjë do të kalojë"
Shtoni, "Le të qetësohemi derisa të kalojë." Të ndihesh i sigurt dhe rehat mund ta ndihmojë trupin dhe mendjen të relaksohen më lehtë. Disa studime tregojnë se batanijet më të rënda mund t'i ndihmojnë disa njerëz të zvogëlojnë ndjenjat e ankthit duke krijuar një presion të butë në trup.