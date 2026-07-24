Çfarë duhet të bëni kur fëmija juaj dëshiron të heqë dorë nga çdo sport që provon?
Një fëmijë regjistrohet me entuziazëm për tenis, futboll ose not, por humbet interesin vetëm pas disa javësh.
Për prindërit, ky model sjelljeje mund të jetë frustrues, veçanërisht pasi kanë investuar para në pajisje dhe kanë përshtatur orarin e familjes për t'iu përshtatur aktivitetit të ri.
Shumë veta pyesin veten nëse duhet ta lënë fëmijën e tyre të heqë dorë nga një angazhim që sapo kanë marrë.
Psikologët ndanë me Parents.com këshillat e tyre për situatat kur një fëmijë duket se po humbet interesin për diçka.
Zbuloni arsyen e vërtetë të heqjes dorë
Para se ta përjashtoni fëmijën tuaj nga një aktivitet ose ta refuzoni menjëherë kërkesën e tij, është e rëndësishme të zbuloni arsyen e vërtetë pse ai dëshiron të largohet, thotë Nina Kaiser, Ph.D., një psikologe e licencuar në San Francisko.
Një shkak i mundshëm është ankthi, i cili, sipas Dr. Kaiser, ushqehet nga shmangia. "Kur këmbëngulim me diçka që na shqetëson dhe përjetojmë sukses në këtë drejtim, kjo mund të jetë jashtëzakonisht e dobishme", këshillon ajo.
Arsye të tjera mund të përfshijnë një trajner tepër të rreptë, prindër të tjerë ose ngacmim nga bashkëmoshatarët. Në situata të tilla, thotë Dr. Kaiser, "është e rëndësishme të respektohet përvoja e fëmijës dhe të lejohet që ai të largohet nga aktiviteti".
Asha Patton-Smith, një psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë, shton se fëmija mund të përballet me presion shoqëror, lodhje të tepërt ose thjesht një mjedis tepër konkurrues.
"Qëllimi është të gjejmë një ekuilibër midis këmbënguljes dhe respektimit të nevojave të fëmijës. Është e rëndësishme që fëmija të ndihet i mbështetur, jo i presionuar", thotë ajo, duke shtuar se heqja dorë nuk është gjithmonë diçka e keqe.
Nëse nuk ka arsye serioze për t’u dorëzuar, Dr. Kaiser beson se këmbëngulja është një mundësi për fëmijët që të ndërtojnë dhe praktikojnë qëndrueshmërinë. Ai thekson se kjo do t’u mësojë fëmijëve vlerën e mbajtjes së fjalës dhe të angazhimeve ndaj të tjerëve.
Patrice Le Goy, PhD, një terapiste martesore dhe familjare, pajtohet që prindërit duhet të flasin me fëmijët e tyre rreth asaj se si lënia e duhanit mund të ndikojë në shokët e ekipit. Në varësi të moshës së fëmijës, ata mund të shpjegojnë edhe implikimet financiare të një vendimi të tillë.
Çfarë mund të bëjnë prindërit?
Dr. Kaiser thekson se qëllimi i aktiviteteve jashtëshkollore në moshë të re është fitimi i përvojës në fusha të ndryshme. Ekspozimi i një fëmije ndaj një sërë aktivitetesh e ndihmon atë të zbulojë pasione dhe talente që përndryshe do të mbeteshin të panjohura.
"Fëmijët më të vegjël shpesh provojnë shumë gjëra sepse ende po eksplorojnë atë që u pëlqen, dhe kjo është plotësisht normale", vëren Dr. Patton-Smith.
Psikologët ofrojnë disa këshilla që mund ta ndihmojnë një fëmijë të zgjedhë aktivitetin e duhur:
Përfshijeni fëmijën tuaj në vendimmarrje: "Edhe fëmijët më të vegjël duhet të marrin pjesë në vendime dhe të kenë të drejtë fjale në aktivitetet në të cilat angazhohen", thotë Dr. Kaiser.
Njihni që çdo fëmijë ka interesa dhe pika të forta unike: Çelësi është të kërkoni mundësi që përputhen me interesat e fëmijës suaj, në vend që ta shtyni atë të ndjekë një sport që nuk i pëlqen, thotë Dr. Kaiser. Dr. Le Goy u kujton prindërve të mos shqetësohen nëse fëmijës së tyre nuk i pëlqen sporti që e ka dashur si fëmijë. Gjëja e rëndësishme, thotë ai, është të mos projektoni dëshirat tuaja.
Vendosni pritshmëritë paraprakisht: Dr. Le Goy i inkurajon prindërit të flasin me fëmijën e tyre në një mënyrë të përshtatshme për moshën përpara se të angazhohen në një aktivitet.
Mundohu të përfshish një mik: Organizimi i një marrëveshjeje për ndarjen e udhëtimit me një familje tjetër mund t’i lejojë fëmijës të shoqërohet dhe të relaksohet para stërvitjes.
Filloni me angazhime afatshkurtra: Dr. Patton-Smith rekomandon kurse, punëtori ose periudha prove më të shkurtra, veçanërisht për fëmijët më të vegjël, për të "testuar ujërat".
Flisni hapur dhe shpesh për përvojën e fëmijës suaj: Nëse një fëmijë nuk është i sigurt nëse dëshiron të vazhdojë, Dr. Patton-Smith këshillon: "Vendimi për ta lënë shkollën nuk duhet të merret pas bisedës së parë. Jepini vetes kohë, eksploroni përshtatjet e mundshme dhe së bashku gjeni rrugën më të mirë përpara."
Motivimi dhe rregullat afatgjata
Edhe nëse i bëni të gjitha siç duhet, Dr. Kaiser paralajmëron se nuk ka asnjë garanci se fëmijët nuk do të duan të dorëzohen. Ai shpjegon se është normale që fëmijët me pritje të larta nga vetja të mos e shijojnë një përvojë të re në të cilën mund të mos jenë ende të mirë.
"Është detyra jonë si prindër të përqendrohemi te pjesëmarrja dhe përpjekja dhe të theksojmë përfitimet e përpjekjes dhe praktikimit të gjërave të reja", thotë ajo.
Një sistem shpërblimi mund të motivojë edhe fëmijët që janë më pak të angazhuar. Për shembull, nëse një fëmijë bën një përpjekje në praktikë, pavarësisht rezultatit, mund të ndaloni për akullore gjatë rrugës për në shtëpi ose ta lini të zgjedhë muzikën në makinë.
Së fundmi, Dr. Kaiser sugjeron vendosjen e një rregulli familjar në lidhje me respektimin e angazhimeve. Nëse fëmija juaj humbet vazhdimisht interesin për aktivitetet me një ritëm që ju e konsideroni të pazakontë, Dr. Patton-Smith sugjeron eksplorimin e shkaqeve më të thella. Është e mundur që fëmija juaj të jetë duke luftuar me depresionin ose ankthin.