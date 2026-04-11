Shëndriti eliminohet nga Big Brother VIP Albania
Shëndriti është eliminuar nga Big Brother VIP Albania, duke i dhënë fund rrugëtimit të tij në këtë edicion shumë pranë finales së madhe.
Nga televotimi për përzgjedhjen e finalistëve, më pak i votuari mes Brikenës, Rogertit, Shëndritit dhe Mirit rezultoi pikërisht Shëndriti.
BBVA/YouTube
Kjo bëri që ai të ndërpresë garën në një moment vendimtar, vetëm pak hapa larg finales së 18 prillit.
Pas eliminimit, Shëndriti u shpreh i kënaqur dhe mirënjohës për eksperiencën e tij në shtëpinë më të famshme, duke theksuar se arritja deri në këtë fazë ishte një sukses për të, sidomos duke marrë parasysh se ishte bërë pjesë e lojës me vonesë.
Ai falënderoi publikun për mbështetjen gjatë gjithë rrugëtimit të tij. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
BBVA
Jobs
Real Estate