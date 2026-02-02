Shën Valentini buzë Adriatikut - Grand Blue Fafa sjell oferta romantike për çifte
Ka momente që meritojnë më shumë se një darkë të zakonshme.
Shën Valentini është një prej tyre - një festë që fton çiftet të ndalen për pak, të shijojnë kohën bashkë dhe të krijojnë kujtime që zgjasin.
Për këtë arsye, Grand Blue Fafa Resort & Spa ka përgatitur oferta speciale që e shndërrojnë 14 shkurtin në një përvojë romantike të plotë.
Çiftet mund të zgjedhin mes Darka Gala, me çmim 88 euro për çift, ose Darka Gala e kombinuar me një natë akomodim, me çmim 155 euro për çift. Në çmim përfshihen dhomë e dekoruar posaçërisht për çifte, mëngjes për dy persona, darkë romantike me menu peshku, një shishe verë, muzikë live, akses në Damai Wellness & Spa, si dhe parking falas, duke krijuar atmosferën e duhur për një mbrëmje të paharrueshme.
I vendosur në Golem, Grand Blue Fafa Resort & Spa pozicionohet si një nga destinacionet ideale për Shën Valentin në bregdetin shqiptar, duke kombinuar elegancën, privatësinë dhe shërbimin cilësor në një ofertë të vetme.
Këtë Shën Valentin, surprizoni personin e zemrës me një përvojë romantike në Grand Blue Fafa Resort & Spa.
Për më shumë informata dhe rezervime:
Facebook: Kompleksi Fafa
Tel: +355 69 700 1353
Email: info@fafa.al
Website: www.fafa.al