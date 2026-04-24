Shembja e dheut në Kisella Vodë, Panov: Një punëtor ka humbur jetën
Një punëtor ndërtimi ka humbur jetën, ndërsa tre të tjerë janë lënduar rëndë pasi janë zënë nga dheu në një kantier ndërtimi në komunën e Kisella Vodës në Shkup, njoftoi për AIM-n doktor Dragan Panov, shef i turnit në Ndihmën e Shpejtë – Shkup.
Sipas tij, sipas informacioneve të para, të lënduarit janë rreth moshës 35 deri në 45 vjeç, ndërsa viktima është rreth 34 vjeç. Ai shtoi se ekipet kanë ndërhyrë me katër autoambulanca, përcjell "TV21".
Më herët edhe nga policia njoftuan se rasti ishte paraqitur në orën 08:17, ndërsa në nxjerrjen e tyre është përfshirë edhe Qendra për Menaxhimin me Kriza.
