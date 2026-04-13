Shefi i Hezbollahut refuzon bisedimet e planifikuara Izrael-Liban
Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, Naim Qassem, tha se grupi i mbështetur nga Irani "i refuzon absolutisht" bisedimet e paqes të planifikuara të zhvillohen midis Izraelit dhe Libanit nesër.
Qassem i kërkoi presidentit libanez Joseph Aoun dhe kryeministrit Nawaf Salam të tërhiqen nga negociatat, të cilat do të ndërmjetësohen nga SHBA-të, duke argumentuar se sulmet izraelite kundër vendit kanë vazhduar me mbështetjen e SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Ai gjithashtu theksoi se grupi beson se objektivi i vërtetë i Izraelit me sulmet e tij ndaj Libanit, është të aneksojë të gjithë vendin si pjesë e projektit të tij "Izraeli i Madh".
Izraeli i Madh është një ideologji politike dhe fetare që shumica e Lindjes së Mesme duhet të jetë pjesë e shtetit të Izraelit.
Kush është Naim Qassem?
Qassem u emërua sekretar i përgjithshëm në tetor 2024 pasi ish-presidenti në detyrë, Hassan Nasrallah, u vra një muaj më parë.
73-vjeçari është parë gjithmonë si "numri dy" i përhershëm në grup, një operator efektiv në një rol mbështetës. Pasi ndihmoi në themelimin e Hezbollahut - një grup militant i ndarë nga qeveria libaneze, por që drejton pjesë të vendit - në fillim të viteve të 80-ta, ai u ngrit në rolin e zëvendëskryetarit në vitin 1991, duke u bërë një nga klerikët më të rëndësishëm të grupit, i cili udhëhoqi drejtimin e tij fetar dhe ideologjik.
Qassem ishte një nga zëdhënësit kryesorë të Hezbollahut kur ai filloi të luftonte Izraelin në tetor 2023 në shpërthimin e luftës në Gaza, duke dhënë intervista si për mediat rajonale ashtu edhe për ato të huaja. /Telegrafi/