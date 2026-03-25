Shefi i gjigantit financiar Blackrock paralajmëron për recesion global nëse çmimi i naftës arrin 150 dollarë
Nëse çmimi i naftës arrin 150 dollarë për fuçi, do të shkaktojë një recesion global, ka thënë për BBC shefi i gjigantit financiar amerikan BlackRock.
Larry Fink, i cili drejton menaxherin më të madh të aseteve në botë, tha se nëse Irani "mbetet një kërcënim" dhe çmimet e naftës qëndrojnë të larta, do të ketë "ndikime të thella" për ekonominë botërore, transmeton Telegrafi.
Në një intervistë ekskluzive të gjerë, ai gjithashtu mohoi se kishte një flluskë të inteligjencës artificiale, megjithëse tha se teknologjia e re nënkuptonte se shumë njerëz po ndiqnin diploma universitare dhe nuk bënin mjaftueshëm trajnime teknike.
BlackRock është një kolos financiar, që kontrollon asete me vlerë 14 trilion dollarë dhe është një nga investitorët më të mëdhenj në shumë prej kompanive më të mëdha në botë.
Madhësia dhe përhapja e tij i japin Fink - i cili është një nga tetë bashkëthemeluesit e biznesit, i cili filloi në 1988 - një pasqyrë unike për shëndetin e ekonomisë globale.
Konflikti në Lindjen e Mesme ka shkaktuar lëvizje të egra në tregjet financiare ndërsa njerëzit përpiqen të vlerësojnë se çfarë do të ndodhë me kostot e energjisë.
Për Fink, është shumë herët për të përcaktuar shkallën dhe rezultatin përfundimtar të konfliktit, por ai beson se do të jetë një nga dy skenarët ekstremë.
Në njërën prej tyre, nëse konflikti zgjidhet dhe Irani bëhet një vend që mund të pranohet sërish nga komuniteti ndërkombëtar, atëherë çmimi i naftës mund të bjerë përsëri nën nivelin që ishte para luftës.
Por nëse jo, thotë ai, atëherë mund të ketë "vite mbi 100 dollarë, më afër naftës 150 dollarë, që ka implikime të thella në ekonomi" dhe një rezultat të "një recesioni ndoshta të ashpër dhe të pjerrët".
Rritja e kostove të energjisë ka bërë që disa në Mbretërinë e Bashkuar të argumentojnë se duhet të fokusohet më shumë në prodhimin e naftës dhe gazit të vet.
Të martën, organi i industrisë Offshore Energies UK tha se pa më shumë prodhim vendas, vendi rrezikon të bëhet i varur nga importet "në një kohë të paqëndrueshmërisë globale në rritje".
Fink thotë se vendet duhet të jenë pragmatike në lidhje me përzierjen e tyre të energjisë duke përdorur të gjitha burimet në dispozicion të tyre, por sigurimi i energjisë së lirë është çelësi për nxitjen e rritjes dhe rritjen e standardeve të jetesës.
"Rritja e çmimeve të energjisë është një taksë shumë regresive. Ajo prek më shumë të varfrit sesa të pasurit", tha ai.
Ndërsa Mbretëria e Bashkuar tashmë ka disa energji diellore dhe të erës dhe hidrokarbure, nëse çmimet e naftës do të rriteshin në 150 dollarë për tre ose katër vjet, "do të kishit kaq shumë vende që lëviznin kaq shpejt drejt diellit dhe ndoshta edhe të erës".
Vendet nuk duhet të varen vetëm nga një burim, thotë ai.
"Përdorni atë që keni në mënyrë të padiskutueshme, por gjithashtu lëvizni në mënyrë agresive edhe drejt burimeve alternative", shtoi ai.
Disa analistë kanë sugjeruar se ka disa jehona të periudhës së krizës financiare 2007-08 në tregje për momentin.
Çmimet e energjisë janë në rritje dhe disa kanë shënuar shenja të çara në sistemin financiar. Vetë BlackRock është një nga disa firma që ka tërheqje të kufizuara nga investitorët nervozë nga fondet private të kredisë.
Por Fink është i bindur se nuk ka asnjë shans për një përsëritje të traumës financiare të parë në 2007-08, kur disa banka në mbarë botën u shembën ose u desh të shpëtoheshin, pasi ai beson se institucionet financiare sot janë më të sigurta.
"Unë nuk shoh fare ngjashmëri. Zero", thotë ai.
Çështjet që prekin disa fonde përbëjnë një pjesë të vogël të tregut të përgjithshëm dhe investimet nga institucionet mbeten të forta, theksoi ai.
Fink kundërshton gjithashtu sugjerimet se rritja e investimeve në AI, e cila ka parë miliarda dollarë të investuara në teknologjinë e re, ka qenë e tepruar.
“Nuk besoj se kemi fare flluskë. A mund të kemi një ose dy dështime në AI? Sigurisht, unë jam mirë me të”, tha ai.
Vitin e kaluar, BlackRock ishte pjesë e një konsorciumi që bleu një nga ofruesit më të mëdhenj të qendrave të të dhënave në botë, Aligned Data Centres, në një marrëveshje prej 40 miliardë dollarësh. /Telegrafi/