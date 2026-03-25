Çmimet e naftës bien pasi Trump premton bisedime për marrëveshje me Iranin
Çmimet e naftës ranë dhe tregjet e aksioneve u rritën të mërkurën, pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump shprehu optimizëm se një marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund luftës ishte afër, edhe pse sulmet vazhduan në të gjithë Lindjen e Mesme.
Nafta e papërpunuar Brent, indeksi global i naftës, ra me 4.8% në 99.5 dollarë për fuçi. WTI, indeksi amerikan, ra me 4.6% në 88 dollarë për fuçi, transmeton Telegrafi.
Në tregjet e aksioneve, Nikkei i Japonisë udhëhoqi fitimet në Azi, duke u mbyllur 2.9% më lart. Në Evropë, aksionet u rritën në Londër, Paris dhe Frankfurt. Kontratat e ardhshme amerikane gjithashtu treguan një hapje më të fortë.
Reagimi pozitiv në tregjet financiare ndaj një de-eskalimi të mundshëm në konflikt, pavarësisht skepticizmit nga zyrtarët iranianë, "sugjeron se topi ende shihet gjerësisht në fushën e SHBA-së", shkroi në një shënim të martën Thomas Mathews, kreu i tregjeve të Azi-Paqësorit në Capital Economics.
Trump kaloi nga kërcënimi për të sulmuar termocentralet iraniane të shtunën në reklamimin e "bisedave produktive" me Teheranin të hënën.
Uashingtoni i ka dërguar gjithashtu Iranit një propozim paqeje me 15 pika, nëpërmjet Pakistanit, me bisedime midis palëve ndërluftuese të planifikuara për më vonë këtë javë në Islamabad.
Por zyrtarët iranianë kanë shprehur dyshime në lidhje me qëllimet e Uashingtonit dhe fillimisht mohuan se kishte ndodhur ndonjë dialog.
Një burim iranian i tha CNN të martën se Teherani ishte i gatshëm të dëgjonte propozime "të qëndrueshme" për t'i dhënë fund luftës.
Megjithatë, Irani ka thënë se do të vazhdojë t'u ngarkojë anijeve një tarifë për kalim të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit, zakonisht një kanal për rreth një të pestën e furnizimit global me naftë. /Telegrafi/