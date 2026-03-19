SHBA-të thuhet se “po rivlerësojnë kërcënimin e veprimeve ushtarake kineze në Tajvan”
Vitet e fundit kanë sjellë shqetësim të shtuar në qarqet e inteligjencës perëndimore se Kina mund të pushtojë ishullin vetëqeverisës të Tajvanit që në vitin e ardhshëm.
Por Shtetet e Bashkuara tani thonë se një sulm i afërt është i pamundur.
Një vlerësim vjetor i kërcënimit nga komuniteti i inteligjencës amerikane tha se Pekini preferon të arrijë të ashtuquajturin bashkim pa përdorimin e forcës dhe njeh se një sulm amfib do të ishte jashtëzakonisht i vështirë dhe do të mbartte një rrezik të lartë dështimi, veçanërisht nëse SHBA-të ndërhyjnë, shkruan CNN, përcjell Telegrafi.
"Pekini pothuajse me siguri do të marrë në konsideratë një sërë faktorësh për të vendosur nëse dhe si të ndjekë qasje ushtarake ndaj bashkimit, duke përfshirë gatishmërinë e PLA-së, veprimet dhe politikën e Tajvanit dhe nëse SHBA-të do të ndërhyjnë ushtarakisht në emër të Tajvanit", tha raporti, duke iu referuar Ushtrisë Çlirimtare Popullore të Kinës.
Në vitin 2021, Admirali Philip Davidson, atëherë në krye të Komandës Indo-Paqësore, tha se Kina donte të ishte gati për të pushtuar Tajvanin në gjashtë vitet e ardhshme.
Dhe premisa se Pekini mund të ndërmarrë veprime në vitin 2027 u bë e njohur si "dritarja Davidson", duke nxitur një urgjencë më të madhe në reformën ushtarake të Tajvanit.
Analiza e përditësuar vjen ndërsa presidenti Donald Trump është përpjekur të shtyjë një takim të rëndësishëm me udhëheqësin kinez Xi Jinping në Pekin, gjatë të cilit një nga prioritetet kryesore pritej të ishte politika e SHBA-së ndaj Tajvanit.
Partia Komuniste në pushtet e Kinës është zotuar të "ribashkohet" me demokracinë vetëqeverisëse, pavarësisht se nuk e ka kontrolluar kurrë Tajvanin, si pjesë e planit të saj për "ringjallje kombëtare".
Ndërsa SHBA-të nuk mbajnë lidhje zyrtare diplomatike me Tajvanin dhe prej kohësh kanë refuzuar të thonë nëse do të dërgojnë mbështetje ushtarake në rast konflikti, zyrtarët kinezë më parë e kanë kritikuar SHBA-në si ndërhyrje në punët e saj të brendshme në Tajvan dhe kanë dënuar shitjet e propozuara të armëve që mund të arrijnë në total 25 miliardë dollarë.
Kina gjithashtu shpesh ka theksuar preferencën e saj për bashkim paqësor.
Megjithatë, frekuenca në rritje e inkursioneve ushtarake kineze rreth ishullit dhe përkeqësimi i marrëdhënieve midis Pekinit dhe Taipeit kanë ngritur frikën se – në fund të fundit - Xi mund të përdorë forcën.
I pyetur në lidhje me vlerësimin më të fundit të inteligjencës amerikane të enjten, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pekinit, Lin Jian, u kërkoi institucioneve amerikane të "ndalojnë së ekzagjeruari teorinë e 'kërcënimit kinez'".
"Si të zgjidhet çështja e Tajvanit është tërësisht një çështje që i përket vetë popullit kinez dhe nuk toleron asnjë ndërhyrje nga asnjë forcë e huaj", ka thënë Lin në një konferencë të rregullt për shtyp. /Telegrafi/