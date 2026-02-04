SHBA-të po negociojnë me Iranin "tani", thotë Trump
SHBA-të po negociojnë me Iranin "tani", ka thënë presidenti Donald Trump.
"Ata po negociojnë", u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të martën, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Komentet e tij erdhën pasi një aeroplan luftarak amerikan rrëzoi një dron iranian në Detin Arabik të martën, pasi ai iu afrua aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln, përcjell Telegrafi.
"Ata patën një shans për të bërë diçka pak kohë më parë, dhe nuk funksionoi, dhe ne e bëmë (Operacionin) Çekani i Mesnatës. Nuk mendoj se ata duan që kjo të ndodhë përsëri, por ata do të donin të negocionin”.
"Ne po negociojmë me ta tani", theksoi ai.
Komentet e Trump vijnë ndërsa i dërguari i tij i posaçëm Steve Witkoff u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Jerusalemin Perëndimor për bisedime mbi Iranin, raportuan mediat izraelite të martën.
Takimi u mbajt menjëherë pasi Witkoff mbërriti në Izrael për bisedime me zyrtarë të lartë atje mbi çështjen iraniane dhe zbatimin e fazës së dytë të planit të armëpushimit të presidentit Donald Trump në Gaza.
Ndërkohë, presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se i kishte kërkuar ministrit të jashtëm të vendit të "ndiqte negociata të drejta dhe të barabarta".
'Nuk ka nevojë për luftë': Emiratet e Bashkuara Arabe i kërkojnë Iranit të zhvillojë bisedime me SHBA-në
"Unë e kam udhëzuar Ministrin tim të Punëve të Jashtme, me kusht që të ekzistojë një mjedis i përshtatshëm - një mjedis i lirë nga kërcënimet dhe pritjet e paarsyeshme - të ndjekë negociata të drejta dhe të barabarta, të udhëhequra nga parimet e dinjitetit, maturisë dhe përshtatshmërisë", ka thënë ai.
“Këto negociata do të zhvillohen brenda kuadrit të interesave tona kombëtare”, shtoi Pezeshkian.
Gjithashtu të martën, Irani tha se po bëhen përgatitje për të zhvilluar bisedime me SHBA-në në ditët në vijim, me konsultime që vazhdojnë për të finalizuar vendin.
Duke folur për agjencinë shtetërore të lajmeve të Iranit, IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmail Baghaei, tha se bisedimet po planifikohen bazuar në direktivën e presidentit Pezeshkian.
“Është bërë planifikimi për të zhvilluar bisedimet në ditët në vijim dhe po zhvillohen konsultime për të përcaktuar vendndodhjen e bisedimeve, të cilat do të shpallen sapo të finalizohen”, tha Baghaei.
Ai shprehu mirënjohje për vendet mike që kanë punuar me “shqetësim dhe vullnet të mirë” për të ndihmuar në hapjen e rrugës për një proces diplomatik.
Baghaei tha se koha dhe vendi i bisedimeve nuk duhet të bëhen objekt spekulimesh mediatike, duke theksuar se disa vende rajonale janë ofruar të presin negociatat. /Telegrafi/