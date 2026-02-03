'Nuk ka nevojë për luftë': Emiratet e Bashkuara Arabe i kërkojnë Iranit të zhvillojë bisedime me SHBA-në
Lindja e Mesme nuk ka nevojë për një tjetër përballje midis SHBA-së dhe Iranit, dhe Teherani duhet të arrijë një marrëveshje bërthamore me Uashingtonin.
Kjo ka qenë thirrja e Anwar Gargash, këshilltari diplomatik i presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, në një panel të Samitit të Qeverive Botërore në Dubai të martën.
"Mendoj se rajoni ka kaluar nëpër disa përballje katastrofike. Nuk mendoj se kemi nevojë për një tjetër, por do të doja të shihja negociata të drejtpërdrejta iraniano-amerikane që çojnë në një mirëkuptim...", tha ai.
Reagimi i tij pasi Irani dhe Shtetet e Bashkuara do të rifillojnë bisedimet bërthamore të premten në Turqi, thanë zyrtarë iranianë dhe amerikanë të hënën.
Trump paralajmëron Iranin përsëri: “Gjëra të këqija” do të ndodhin nëse nuk arrihet një marrëveshje me SHBA-në
I dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe ministri i jashtëm iranian, Abbas Araqchi, thuhet se do të takohen në Stamboll në një përpjekje për të ringjallur diplomacinë mbi një mosmarrëveshje të gjatë rreth programit bërthamor të Iranit dhe për të shpërndarë frikën e një lufte të re rajonale, ndërsa një diplomat rajonal tha se përfaqësues nga vende si Arabia Saudite dhe Egjipti do të merrnin pjesë gjithashtu.
Bisedimet e planifikuara po zhvillohen pasi Trump tha javën e kaluar se një "armadë" masive po shkonte drejt Iranit, ndërsa i kërkoi Teheranit të hynte menjëherë në negociata.
Më vonë ai theksoi se Irani po “bisedonte seriozisht” me SHBA-në.
Presidenti amerikan ka kërcënuar me veprime ushtarake kundër Iranit mes tensioneve në rritje pas protestave antiqeveritare në Iran që filluan në fund të dhjetorit pas rënies së rialit, rritjes së inflacionit dhe përkeqësimit të kushteve të jetesës.Dhe zyrtarët iranianë kanë paralajmëruar se çdo sulm i SHBA-së do të shkaktonte një përgjigje “të shpejtë dhe gjithëpërfshirëse”. /Telegrafi/