MINTI gjobit KEDS-in me 30 mijë euro për njehsorë me afat të skaduar
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka shqiptuar gjobë në vlerë prej 30 mijë eurosh ndaj KEDS, pasi janë konstatuar gjashtë njehsorë elektrikë me afat të skaduar të verifikimit.
Sipas njoftimit zyrtar, ky veprim është ndërmarrë në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme të kontrollit të njehsorëve elektrikë në të gjithë territorin e Kosovës.
Komisioni Verifikues është duke zhvilluar inspektime në shtatë regjionet e vendit, me qëllim identifikimin dhe adresimin e parregullsive eventuale.
Rezultatet e deritanishme nga analizat laboratorike të kryera në Agjencia e Metrologjisë së Kosovës kanë treguar pasaktësi në regjistrimin e orës dhe datës në njehsorët e testuar.
Në këtë drejtim, MINTI ka bërë të ditur se i ka dorëzuar kërkesë zyrtare KESCO për kompensimin e konsumatorëve të dëmtuar, ndërsa do të vazhdojë të monitorojë procesin përmes raporteve të rregullta.
Po ashtu, Komisioni Verifikues është në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë dhe organet e hetuesisë për trajtimin e mëtejmë të rastit.
MINTI ka theksuar se mbetet e përkushtuar për transparencë dhe informim të vazhdueshëm të qytetarëve, në funksion të mbrojtjes së konsumatorëve dhe adresimit të ankesave të tyre.