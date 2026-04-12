Trump: Marina Amerikane do ta bllokojë Ngushticën e Hormuzit
Marina Amerikane do të fillojë procesin e bllokimit të “çdo anijeje” që përpiqet të hyjë ose të dalë nga Ngushtica e Hormuzit, ka njoftuar presidenti amerikan, Donald Trump.
“Kam udhëzuar marinën tonë të kërkojë dhe të ndalojë çdo anije në ujërat ndërkombëtare që i ka paguar taksa Iranit”, shkroi ai në Truth Social.
Trump ndër tjera njoftoi se SHBA do të "fillojë shkatërrimin" e minave që Irani ka vendosur në ngushticë.
“Çdo iranian që qëllon drejt nesh, ose drejt anijeve paqësore, do të shkatërrohet në ferr”, vazhdoi ai.
Më poshtë gjeni postimin e plotë:
Ja ku e keni, takimi shkoi mirë, u ra dakord për shumicën e pikave, por e vetmja pikë që kishte vërtet rëndësi, ARMA BËRTHAMORE, nuk ishte. Menjëherë në fuqi, Marina e Shteteve të Bashkuara, më e Mira në Botë, do të fillojë procesin e BLLOKIMIT të çdo anijeje që përpiqet të hyjë ose të dalë nga Ngushtica e Hormuzit.
Në një moment, do të arrijmë në një pikë ku "TË GJITHË LEJOHEN TË HYJNË, TË GJITHË LEJOHEN TË DALIN", por Irani nuk e ka lejuar këtë të ndodhë duke thënë thjesht, "Mund të ketë një minë atje diku", që askush nuk e di përveç tyre. Udhëheqësit e vendeve, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të shantazhohen kurrë.
Unë gjithashtu kam udhëzuar Marinën tonë të kërkojë dhe të ndalojë çdo anije në Ujërat Ndërkombëtare që i ka paguar një taksë Iranit. Askush që paguan një taksë të paligjshme nuk do të ketë kalim të sigurt në det të hapur.
Ne gjithashtu do të fillojmë shkatërrimin e minave që iranianët kanë vendosur në Ngushticë. Çdo iranian që qëllon ndaj nesh ose ndaj anijeve paqësore, do të SHKATËRROHET NË FERR! Irani e di, më mirë se kushdo, si t'i japë fund kësaj situate e cila tashmë e ka shkatërruar vendin e tyre.
Marina e tyre është zhdukur, Forcat e tyre Ajrore janë zhdukur, Kundërajrorët dhe Radarët e tyre janë të padobishëm, Khomeini, dhe shumica e "udhëheqësve" të tyre janë të vdekur, të gjitha për shkak të ambicies së tyre bërthamore.
Bllokada do të fillojë së shpejti. Vende të tjera do të përfshihen në këtë bllokadë. Iranit nuk do t'i lejohet të përfitojë nga ky Akt i Paligjshëm i Zhvatjes. Ata duan para dhe, më e rëndësishmja, duan Armët Bërthamore. /Telegrafi/