Senati Amerikan hedh poshtë ofertën e Bernie Sanders për të bllokuar shitjet e armëve me vlerë gati 500 milionë dollarë për Izraelin
Senati Amerikan ka hedhur poshtë dy rezoluta të përbashkëta të paraqitura nga Senatori Bernie Sanders për të bllokuar shitjet e armëve të propozuara nga SHBA-ja me vlerë gati 500 milionë dollarë për Izraelin.
Në një seri votimesh të mërkurën, dhoma e sipërme nuk u pajtua me mocionet që synonin ndalimin e transferimit të armëve te qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Disa senatorë demokratë, përfshirë Rich Blumenthal, Chris Coons, Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Kirsten Gillibrand, Jacky Rosen dhe udhëheqësin e pakicës Chuck Schumer, kanë votuar kundër, duke u bashkuar me republikanët për të rrëzuar masën.
Një rezolutë e dytë për të bllokuar shitjen e bombave, me vlerë 151.8 milionë dollarë, është hedhur poshtë gjithashtu.
Sipas mediave të huaja, SHBA-të i kanë dhënë Izraelit mbi 21 miliardë dollarë ndihmë ushtarake që nga tetori i vitit 2023.
Sanders - një i Pavarur që bashkëpunon me Demokratët - theksoi një rritje të ndjeshme të kundërshtimit, duke vënë në dukje se ndërsa përpjekja filloi me vetëm 11 vota, 40 nga 47 Demokratët e Senatit votuan për të bllokuar shitjet.
Sanders vuri në dukje në mediat sociale se ky ndryshim pasqyron vullnetin e popullit amerikan, duke cituar një sondazh të kohëve të fundit i cili zbuloi se 60 përqind e amerikanëve - përfshirë 75 përqind të Demokratëve dhe dy të tretat e të pavarurve - kundërshtojnë dërgimin e armëve në Izrael.